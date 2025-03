Pepe i-a dat fatala Ralucăi Pastramă! I-a devastat grădinița! Reacția virulentă a fostei soții

Pepe şi Raluca Pastramă nu au îngropat securea războiului nici în 2025. Foştii soţi au intrat din nou în atenţia presei, după ce artistul i-a dat încă o lovitură brunetei. De această dată problemele sunt unele de ordin financiar, iar rezolvarea este… undeva departe. CANCAN.RO are toate detaliile situaţiei, dar şi declaraţiile exclusive ale vedetei.

Raluca Pastramă nu mai scapă de probleme! Bruneta s-a trezit, pe nepusă masă, cu datorii uriaşe, pe firma pe care a preluat-o de la fostul soţ în urma divorţului.

Pepe, încă o lovitură pentru fosta soţie

Recent, pe adresa redacţiei am primit informaţii în legătură cu activitatea pe care Raluca Pastramă o desfăşoară la grădiniţa care a intrat în posesia ei, după despărţirea de artist. Părinţii copiilor înscrişi la unitatea de învăţământ şi-ar fi dorit să îşi retragă copiii de acolo, după ce ar fi aflat că în locaţie sunt anumite nereguli.

Bruneta a negat vehement această situaţie şi a mărturisit că este victima unui plan bine pus la punct pe care Pepe l-a făcut chiar înainte de a semna actele de divorţ. Motivul? Artistul vrea să o vadă la pământ pe mama fiicelor sale. Astfel, în urmă cu doar câteva zile s-a dus să îşi recupereze datoriile cu ajutorul unui ordin judecătoresc.

„Eu am nişte dosare cu Pepe, problema dintre noi a fost din cauza firmei pe care mi-a predat-o mie la divorţ, o firmă ce mi-a lăsat-o plină de datorii ascunse. Au fost nişte contracte pe care le-a făcut el în timpul căsătoriei noastre pe firma respectivă, dar eu nepricepându-mă la acte la momentul acela, el în timpul căsniciei a făcut nişte contracte de împrumut, iar la momentul divorţului s-a pus administrator în ultimele luni şi a prelungit toate contractele pe care le făcuse el de-a lungul timpului. Eu am fost de bună credinţă şi am preluat firma ca de la soţ la soţie, de asta am şi cedat absolut tot pentru firma asta. Acum de curând, după trei de la divorţ au început să îmi vină mai multe notificări cum că eu am datorii la el şi că trebuie să plătesc nişte sume extraordinar de mari. Lucru care pe mine m-a şocat pentru că eu nu ştiam. Chiar nu ştiam. Nu mi-au apărut datorii în evidenţele contabile. Nu m-am priceput foarte mult timp la treburile astea pentru că pe timpul căsniciei el s-a ocupat de tot. Eu am preluat de bună credinţă pentru că nu mă gândeam că poate să facă aşa ceva. Ideea este acum că s-a ajuns foarte departe, iar acum el a trebuit să mă execute pe bunurile trecute pe firma aia. Grădiniţa este funcţională, nu am mutat nimic, totul este în regulă, astăzi am avut două serbări, urmează să mai avem una de 8 martie”, a declarat Raluca Pastramă în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Raluca Pastramă: „Păcat că are veninul asta în suflet!”

Pe de altă parte, bruneta se învinovățește pentru situaţia în care se află şi regretă că a avut încredere în tatăl fiicelor sale. De asemenea, speră ca la un moment dat lucrurile să se rezolve şi să găsească o cale de comunicare, măcar de dragul copiilor, cu artistul.

„Greşeala este a mea că am avut încredere în soţul meu cu care am trăit 10 ani şi cu care am doi copii. Nu m-am gândit la momentul acela că cineva poate face ceva de genul acesta, adică un soţ, un tată, nu îmi doresc să vorbesc lucruri urâte despre el pentru că nu asta e ideea, greşeala a fost practic a mea pentru că nu am făcut audit atunci şi am mers pe încredere, mai departe… vedem ce se întâmplă. Hotărârea nu este definitivă, a fost într-adevăr o hotărâre judecătorească executorie, dar nu este definitivă. El m-a băgat pe mine în trei procese cu grădiniţa asta. A ştiut să îşi pregătească şi să premediteze toate lucruile astea în aşa fel încât să mă facă datoare după trei ani şi să îmi ceară nişte dobânzi enorme. Din acest motiv m-a ţinut trei ani de zile şi mi-a trimis notificări fix înainte ca termenul legal să se prescrie pentru contractele pe care el le-a prelungit fix cu o zi înainte de divorţ.

Despre situaţia asta eu nu am vorbit niciodată şi chiar am făcut rău că nu am vorbit pentru că oamenii trebuie să ştie nişte lucruri despre caracterul lui faţa de mama copiilor lui. El vrea să îmi închidă grădiniţa. Asta îşi doreşte. Vrea să îmi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul asta în suflet! Nu se gândeşte că fetele noastre cresc şi că la un moment dat o să aibă nevoie de ambii părinţi. Eu tot ce fac, fac doar pentru copiii mei”, a mai dezvăluit bruneta.

