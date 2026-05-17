Cum arată acum Mariana, mama lui Cristi Chivu. Apariție publică rară la Reșița

De: Irina Maria Daniela 17/05/2026 | 08:30
Sursa foto: Mediafax Foto
Mama lui Cristi Chivu a avut o apariție publică rară la Reșița, la scurt timp după reușita din Italia a antrenorului român. Cu ocazia centenarului sărbătorit de CSM Reșița, Mariana Chivu a fost prezentă la festivități. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Cum arată acum mama lui Cristi Chivu

Clubul fanion al orașului Reșița a împlinit 100 de ani, motiv pentru care clubul a organizat o festivitate de amploare. În cadrul acestui eveniment au participat mai multe personalități din lumea sportului, printre care și mama lui Cristi Chivu.

Mariana Chivu a fost invitată de oficialii grupării la acest eveniment unic. În cadrul festivității, a oferit și câteva cuvinte despre legătura ei cu CSM Reșița. Mariana susține că, de fiecare dată când ajunge în oraș, trece pe la clubul sportiv. În prezent, doamna Mariana locuiește alături de Cristi Chivu în Italia.

„Din această cauză am venit la centenar, să sărbătorim cei 100 de ani ai CSM Reșița. Este un club cu o vechime destul de mare, un club de tradiție. Este un club care s-a înființat în 1926. În 1931 a câștigat campionatul. În 1954 a câștigat Cupa României.

Sunt în acest club din 1975, de când soțul meu era jucător al acestui minunat club. 9 ani mai târziu Cristi a debutat la CSM Reșița. Pe mine mă leagă foarte multe de acest club. Din acest motiv, de fiecare dată când ajung în Reșița vin pe la club. Vin cu drag și mă mândresc și Cristi și soțul meu au făcut parte din acest club”, a declarat mama lui Cristi Chivu.

Când a fost înființat CSM Reșița

Potrivit Prosport.ro, data oficială a înființării clubului de fotbal din Reșița este 16 mai 1926. Petrecerea a început încă de vineri, la Centrul Multifunctional. Aici a avut loc evenimentul „Reșița fotbalistică – un secol de povești”.

Fanii au putut admira expoziția „Arhiva unui secol roş-negru” și participa la evenimentul „Tineretul în mișcare”. Este vorba de un mic turneu de fotbal, care a fost dedicat celor mai mici juniori înscriși la cluburile reșițene. Cinci echipe au participat la această competiție.

CSM Reșița, 100 de ani de sport

Sâmbătă a avut loc parada motocicletelor, care au plecat de la Stadionul Mircea Chivu, denumit astfel după tatăl antrenorului Cristi Chivu. Suporterii au putut participa la concursul „Penalty fest & Fix în centru” și asista la meciul aniversar CSM Reșița all stars – Poli Timișoara all stars.

Dance Crew Reșița au făcut show în cadrul festivității, iar după ceremonia de premiere fanii au asistat la concertul trupei „Ceva Fin & Sonar”. Momentele festive din 2026 au fost organizate de suporterii echipei, cum CSM Reșița are probleme financiare.

