Acasă » Știri » Chris Watts, bărbatul care și-a ucis toată familia, a făcut mărturisiri uluitoare despre noaptea crimei

Chris Watts, bărbatul care și-a ucis toată familia, a făcut mărturisiri uluitoare despre noaptea crimei

De: Elisa Tîrgovățu 19/05/2026 | 20:29
Chris Watts, bărbatul care și-a ucis toată familia, a făcut mărturisiri uluitoare despre noaptea crimei
Chris Watts, declarații șocante despre momentele dinaintea crimei care a îngrozit Statele Unite: „Le aud ultimele cuvinte” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Chris Watts, considerat unul dintre cele mai mediatizate cazuri de omor din ultimii ani, a vorbit recent despre detalii legate de momentul dinaintea crimei pentru care a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare.

Cazul a avut loc în 2018, când acesta și-a ucis soția însărcinată, Shanann Watts, precum și pe cele două fiice ale lor, Bella Watts și Celeste Watts, într-un dosar care a șocat opinia publică din Statele Unite.

Ulterior, trupurile victimelor au fost transportate de acesta într-o zonă izolată din statul Colorado, unde au fost ascunse în rezervoare petroliere, fapt care a amplificat impactul și notorietatea cazului la nivel internațional.

Trupul soției sale, Shanann Watts, a fost ulterior îngropat într-un mormânt improvizat, în apropierea locului unde s-a produs crima.

Sursa foto: NBC News

Declarații șocante din spatele gratiilor

Chris Watts a spus că este urmărit în mod constant de ultimele cuvinte pe care i le-ar fi adresat fiica sa cea mare, Bella Watts.

„De fiecare dată când închid ochii, le aud ultimele cuvinte”, a afirmat el.

Potrivit declarațiilor sale, fetița de 4 ani ar fi asistat la ceea ce s-a întâmplat cu sora ei, Celeste Watts. Ea ar fi reacționat panicată, spunând:

„Tată, nu!” și „Același lucru mi se va întâmpla și mie ca lui CeCe?”

În prezent, Chris Watts se află într-un penitenciar de maximă securitate din statul Wisconsin, unde ispășește pedeapsa pe viață. Potrivit presei din America, bărbatul ar deține în celulă fotografii cu victimele.

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în arest. Chinul prin care a trecut în ultimele zile perecute în închisoare

Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este iubita lui Gabi Torje de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă tânăra misterioasă și de ce s-au certat în 2025
Știri
Cine este iubita lui Gabi Torje de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă tânăra misterioasă și…
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia pentru marele premiul de 150.000 de euro
Știri
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia pentru marele premiul de…
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Mediafax
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Gandul.ro
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Mediafax
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Parteneri
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
Click.ro
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
go4it.ro
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Gandul.ro
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA...
ULTIMA ORĂ
Cine este iubita lui Gabi Torje de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă tânăra misterioasă și de ...
Cine este iubita lui Gabi Torje de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă tânăra misterioasă și de ce s-au certat în 2025
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia ...
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia pentru marele premiul de 150.000 de euro
Cum arată Delia Matache în costum de baie, la 44 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Delia Matache în costum de baie, la 44 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!
Florin Chilian îl acuză de plagiat pe Mihai Mărgineanu: ”Ai furat cântecele adolescențelor noastre ...
Florin Chilian îl acuză de plagiat pe Mihai Mărgineanu: ”Ai furat cântecele adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale!”
Prezentatoarea TV urmează să devină mamă pentru prima oară! A ținut 6 luni sarcina ascunsă
Prezentatoarea TV urmează să devină mamă pentru prima oară! A ținut 6 luni sarcina ascunsă
Ce brânză trebuie să folosești pentru ciupercile umplute, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ...
Ce brânză trebuie să folosești pentru ciupercile umplute, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
Vezi toate știrile