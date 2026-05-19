Chris Watts, bărbatul care și-a ucis toată familia, a făcut mărturisiri uluitoare despre noaptea crimei

Chris Watts, considerat unul dintre cele mai mediatizate cazuri de omor din ultimii ani, a vorbit recent despre detalii legate de momentul dinaintea crimei pentru care a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare.

Cazul a avut loc în 2018, când acesta și-a ucis soția însărcinată, Shanann Watts, precum și pe cele două fiice ale lor, Bella Watts și Celeste Watts, într-un dosar care a șocat opinia publică din Statele Unite.

Ulterior, trupurile victimelor au fost transportate de acesta într-o zonă izolată din statul Colorado, unde au fost ascunse în rezervoare petroliere, fapt care a amplificat impactul și notorietatea cazului la nivel internațional.

Trupul soției sale, Shanann Watts, a fost ulterior îngropat într-un mormânt improvizat, în apropierea locului unde s-a produs crima.

Declarații șocante din spatele gratiilor

Chris Watts a spus că este urmărit în mod constant de ultimele cuvinte pe care i le-ar fi adresat fiica sa cea mare, Bella Watts.

„De fiecare dată când închid ochii, le aud ultimele cuvinte”, a afirmat el.

Potrivit declarațiilor sale, fetița de 4 ani ar fi asistat la ceea ce s-a întâmplat cu sora ei, Celeste Watts. Ea ar fi reacționat panicată, spunând:

„Tată, nu!” și „Același lucru mi se va întâmpla și mie ca lui CeCe?”

În prezent, Chris Watts se află într-un penitenciar de maximă securitate din statul Wisconsin, unde ispășește pedeapsa pe viață. Potrivit presei din America, bărbatul ar deține în celulă fotografii cu victimele.

