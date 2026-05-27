Schimbări majore în Antena Group. Ce se întâmplă după ce ZU TV a fost eliminat din grilă

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat solicitarea de a lansa o nouă televiziune în grila de programe după ce ZU TV a fost închis. Oficialii trustului Antena Group au anunțat schimbări majore.
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat solicitarea Antena Group de a transforma postul ZU TV într-un post de televiziune generalist, după 12 ani de funcționare. Programele de muzică vor fi înlocuite de emisiuni de cooking, travel & food și filme romantice, inclusiv unele formate internaționale. Noul post TV se va numi Chefi.ro și se va lansa pe TV pe data de 15 iunie.
Reprezentanții Antena Group susțin că modificările vin ca urmare a faptului că majoritatea publicului urmărește în prezent conținut muzical online și pe platformele de streaming. Noul post, Chefi.ro, se va adresa unui public general, pasionat de lifestyle, viața mondenă, travel, gastronomie și seriale.
Conținutul difuzat se va baza pe o mare parte a emisiunilor care sunt deja în grila de programe ale Antenei. Printre ele se numără emisiunile Chefi la cuțite, Meniu de vedetă, Hello chef, Medicool și My Kitchen Rules. Printre producțiie internaționale de travel & food se numără: Michel Roux Down the River, Remarkable Places to Eat și Stanley Tucci: Searching for Italy, notează Paginademedia.ro.
„Am constata în ultima perioadă că posturile tip tematic muzical şi consumul acestui tip de consum s-a mutat foarte mult în zona digitală, a platformelor de streaming.
Noi ne dorim să adresăm prin canalele liniare unui interes general al publicului, de aceea avem dorinţa de a lansa un canal care ajunge, în primul rând, la un public comercial urban, 21-54 de ani, interesat de o viaţă modernă, de lifestyle, de dorinţă de mai bine.
Conţinutul pe care ni-l propunem este unul pozitiv, care din punct de vedere strategic va adresa linia de informaţii de tip utilitar, linia de divertisment, linia de reality de tip cooking show-uri, o linie de seriale de tip romance. Ne vom baza într-o proporţie foarte mare pe un conţinut pe care Antena Group îl deţine deja şi l-a produs de-a lungul timpului, din zona de lifestyle, cum ar fi Hello Chef, Meniu de vedetă, Chefi la cuţite.
În plus vom aveam sloturi dedicate pentru emisiuni de tip informativ şi vom avea o pondere semnificativă şi de achiziţii de conşinut magazin, gastronomie, travel şi alte tipuri de documentare mai aspiraţionale.”, a declarat Isabella Cârmu, director de programe al Antena Group.