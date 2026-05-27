Schimbări majore în Antena Group. Ce se întâmplă după ce ZU TV a fost eliminat din grilă

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat solicitarea de a lansa o nouă televiziune în grila de programe după ce ZU TV a fost închis. Oficialii trustului Antena Group au anunțat schimbări majore.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat solicitarea Antena Group de a transforma postul ZU TV într-un post de televiziune generalist, după 12 ani de funcționare. Programele de muzică vor fi înlocuite de emisiuni de cooking, travel & food și filme romantice, inclusiv unele formate internaționale. Noul post TV se va numi Chefi.ro și se va lansa pe TV pe data de 15 iunie.

Reprezentanții Antena Group susțin că modificările vin ca urmare a faptului că majoritatea publicului urmărește în prezent conținut muzical online și pe platformele de streaming. Noul post, Chefi.ro, se va adresa unui public general, pasionat de lifestyle, viața mondenă, travel, gastronomie și seriale.

Schimbări majore în trustul Antena Group. Ce se întâmplă cu ZU Tv

Conținutul difuzat se va baza pe o mare parte a emisiunilor care sunt deja în grila de programe ale Antenei. Printre ele se numără emisiunile Chefi la cuțite, Meniu de vedetă, Hello chef, Medicool și My Kitchen Rules. Printre producțiie internaționale de travel & food se numără: Michel Roux Down the River, Remarkable Places to Eat și Stanley Tucci: Searching for Italy, notează Paginademedia.ro.