Orașul din România în care transportul va costa un leu. Administrația a luat decizia

De: Andreea Stăncescu 27/05/2026 | 13:08
Orașul din România unde o cursă va costa un leu / Sursa foto: Pexels
Administrația municipiului Arad a decis să reducă drastic prețurile pentru transportul public, în încercarea de a încuraja locuitorii să folosească mai des tramvaiele și autobuzele în locul mașinilor personale. Noile tarife au fost aprobate de consilierii locali și vor intra în vigoare de la 1 august.

Conform noilor reguli, o călătorie urbană valabilă 24 de ore va costa doar 1 leu, iar abonamentul lunar pentru adulți va avea prețul de 20 de lei, față de peste 100 de lei cât costă în prezent. Un abonament săptămânal va costa 5 lei, iar cel pentru două săptămâni va fi 10 lei. De asemenea, abonamentul nenominalizat va avea prețul de 40 de lei.

Pentru persoanele care beneficiază de reducere de 50%, abonamentul lunar va costa 10 lei, iar cel săptămânal 2,50 lei. Totodată, și biletele pentru trenulețul de agrement vor avea un tarif redus, atât adulții, cât și copiii urmând să plătească 1 leu pentru o călătorie.

Autoritățile locale spun că măsura are ca scop reducerea traficului și a poluării din oraș. Reprezentanții Primăriei consideră că transportul public electric poate contribui semnificativ la îmbunătățirea calității aerului și la diminuarea emisiilor poluante.

„Transportul public electric reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii pentru protejarea mediului în contextul urbanizării accelerate şi al creşterii poluării, spre deosebire de vehiculele clasice pe combustibili fosili, în condiţiile în care mijloacele de transport electrice, precum tramvaiele sau autobuzele electrice, nu emit gaze poluante direct în atmosferă, ceea ce contribuie semnificativ la reducerea nivelului de dioxid de carbon (CO2) şi a altor substanţe nocive”, se arată în document.

Noile tarife vor fi aplicate din luna august

Primarul Călin Bibarț a explicat că noile tarife vor fi aplicate din august pentru a permite companiei de transport să implementeze schimbările necesare și pentru ca oamenii să fie informați din timp despre reducerile importante.

„Mai urmează mecanismul administrativ, celelalte UAT-uri membre în ADI care trebuie să voteze şi Compania de Transport Public, partea tehnică de punere în aplicare. Am pus de la 1 august şi pentru ca cetăţenii să aibă timp, cei care au abonamente”, a spus primarul municipiului, Călin Bibarţ, la finalul şedinţei Consiliului Local.

