Check in | Cât am plătit la cel mai special bar din Barcelona, inspirat din Orient Express? Merită sau nu experiența?

Anul trecut am decis să merg în Barcelona pentru a doua oară. Deja admirasem „frumusețile” lui Antoni Gaudi și mă bronzasem la Barceloneta, așa că aveam nevoie de ceva nou. Am fost surprinsă să aflu că în Barcelona există unul dintre cele mai spectaculoase și atipice baruri din lume.

Ascuns într-o clădire din Barcelona, Orient Express Cocktail Bar este unul dintre acele locuri care nu sunt doar despre băuturi, ci despre spectacol. Inspirat de faimosul tren de lux Orient Express, barul recreează atmosfera unei călătorii din epoca de aur a călătoriilor, cu decor vintage, compartimente elegante și detalii care te fac să te simți într-un vagon istoric.

Cum am ajuns la cel mai spectaculos bar din Barcelona

Conceptul este simplu, dar spectaculos. Intri ca într-o gară imaginară, comanzi cocktailul ca și cum ai cumpăra un bilet, iar băuturile ajung la masă printr-un sistem de mini-trenulețe care circulă pe șine.

Cocktailurile sunt creative și variază ca preț, în general între 11 și 18 euro, iar meniul este adaptat temei de „călătorie de lux”. Pot garanta că toate cocktailurile pe care le-am băut m-au dat pe spate. Eu și prietenele mele am plecat din barul „Orient Express” cu zâmbetul pe buze și cu multe amintiri. Ne-am și împrietenit cu un cuplu de nemți. Ce să zic? E clar că un cocktail bun te face să vorbești mai mult.

Nici drumul n-a fost o problemă. Distanța dintre Sagrada Família și Orient Express Cocktail Bar este de aproximativ 2–2,5 kilometri, ceea ce înseamnă că traseul poate fi parcurs fără efort în mai multe moduri.

Pe jos, drumul durează în jur de 25–30 de minute. Pentru cei care vor să economisească timp, metroul este varianta cea mai rapidă: în aproximativ 10–15 minute se ajunge din zona Sagrada Família spre bar, cu una dintre liniile principale ale orașului. Taxiul sau ridesharing-ul durează și mai puțin, în jur de 8–12 minute, în funcție de trafic.

Practic, cele două locații sunt suficient de apropiate încât să facă parte din același plan de seară: vizitezi unul dintre cele mai faimoase monumente din lume, apoi te relaxezi într-un cocktail bar tematic unde experiența este la fel de importantă ca băutura în sine.

De ce merită să mergi măcar o dată

Eu am descoperit barul Orient Express pe TikTok și am decis să-i dau o șansă. Am fost împreună cu prietenele mele și am făcut cele mai spectaculoase fotografii. Și cu barmanii ne-am înțeles foarte bine. Aceștia știu câteva ceva despre fiecare țară, inclusiv despre România, și încearcă să îți ofere o exeriență cât mai amuzantă și plăcută. Puțini turiști au auzit de barul Orient Express, momentan.

Eu zic că merită să plătești 18 euro pentru această experiență. Am vizitat foarte multe țări, dar n-am mai văzut așa ceva nicăieri. Acest bar este un colț de rai pentru tinerele care își doresc să pună poze inedite pe Instagram sau pentru cuplurile care vor o ședință foto vintage. Partea bună că este și aproape de celelalte atracții turistice din Barcelona.

După un cocktail delicios, poți să vizitezi Casa Batlló (20 min cu metroul), Casa Milà (15-20 de minute) sau Passeig de Gràcia,

bulevard celebru cu magazine de lux și clădiri moderniste (15-20 de minute).

