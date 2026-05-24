Acasă » Știri » Check in | Cât am plătit la cel mai special bar din Barcelona, inspirat din Orient Express? Merită sau nu experiența?

Check in | Cât am plătit la cel mai special bar din Barcelona, inspirat din Orient Express? Merită sau nu experiența?

De: Emanuela Cristescu 24/05/2026 | 12:24
Check in | Cât am plătit la cel mai special bar din Barcelona, inspirat din Orient Express? Merită sau nu experiența?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Anul trecut am decis să merg în Barcelona pentru a doua oară. Deja admirasem „frumusețile” lui Antoni Gaudi și mă bronzasem la Barceloneta, așa că aveam nevoie de ceva nou. Am fost surprinsă să aflu că în Barcelona există unul dintre cele mai spectaculoase și atipice baruri din lume.

Ascuns într-o clădire din Barcelona, Orient Express Cocktail Bar este unul dintre acele locuri care nu sunt doar despre băuturi, ci despre spectacol. Inspirat de faimosul tren de lux Orient Express, barul recreează atmosfera unei călătorii din epoca de aur a călătoriilor, cu decor vintage, compartimente elegante și detalii care te fac să te simți într-un vagon istoric.

Cum am ajuns la cel mai spectaculos bar din Barcelona

Conceptul este simplu, dar spectaculos. Intri ca într-o gară imaginară, comanzi cocktailul ca și cum ai cumpăra un bilet, iar băuturile ajung la masă printr-un sistem de mini-trenulețe care circulă pe șine.

Cocktailurile sunt creative și variază ca preț, în general între 11 și 18 euro, iar meniul este adaptat temei de „călătorie de lux”. Pot garanta că toate cocktailurile pe care le-am băut m-au dat pe spate. Eu și prietenele mele am plecat din barul „Orient Express” cu zâmbetul pe buze și cu multe amintiri. Ne-am și împrietenit cu un cuplu de nemți. Ce să zic? E clar că un cocktail bun te face să vorbești mai mult.

Orient Express Barcelona
Orient Express Barcelona

Nici drumul n-a fost o problemă. Distanța dintre Sagrada Família și Orient Express Cocktail Bar este de aproximativ 2–2,5 kilometri, ceea ce înseamnă că traseul poate fi parcurs fără efort în mai multe moduri.

Pe jos, drumul durează în jur de 25–30 de minute. Pentru cei care vor să economisească timp, metroul este varianta cea mai rapidă: în aproximativ 10–15 minute se ajunge din zona Sagrada Família spre bar, cu una dintre liniile principale ale orașului. Taxiul sau ridesharing-ul durează și mai puțin, în jur de 8–12 minute, în funcție de trafic.

Practic, cele două locații sunt suficient de apropiate încât să facă parte din același plan de seară: vizitezi unul dintre cele mai faimoase monumente din lume, apoi te relaxezi într-un cocktail bar tematic unde experiența este la fel de importantă ca băutura în sine.

De ce merită să mergi măcar o dată

Eu am descoperit barul Orient Express pe TikTok și am decis să-i dau o șansă. Am fost împreună cu prietenele mele și am făcut cele mai spectaculoase fotografii. Și cu barmanii ne-am înțeles foarte bine. Aceștia știu câteva ceva despre fiecare țară, inclusiv despre România, și încearcă să îți ofere o exeriență cât mai amuzantă și plăcută. Puțini turiști au auzit de barul Orient Express, momentan.

Orient Express
Orient Express

Eu zic că merită să plătești 18 euro pentru această experiență. Am vizitat foarte multe țări, dar n-am mai văzut așa ceva nicăieri. Acest bar este un colț de rai pentru tinerele care își doresc să pună poze inedite pe Instagram sau pentru cuplurile care vor o ședință foto vintage. Partea bună că este și aproape de celelalte atracții turistice din Barcelona.

După un cocktail delicios, poți să vizitezi Casa Batlló (20 min cu metroul), Casa Milà (15-20 de minute) sau Passeig de Gràcia,
bulevard celebru cu magazine de lux și clădiri moderniste (15-20 de minute).

VEZI ȘI: Spania, destinația aleasă de cei mai mulți români. Care sunt cele mai superbe locuri de vizitat
 Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume au fost taxați suplimentar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pescobar, ”demascat” de un jurnalist? De când ar fi pierdut restaurantul din Londra, de fapt
Știri
Pescobar, ”demascat” de un jurnalist? De când ar fi pierdut restaurantul din Londra, de fapt
Alertă seismică în România! Cutremur în Vrancea, duminică dimineață
Știri
Alertă seismică în România! Cutremur în Vrancea, duminică dimineață
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada 2022 – 2024. „Fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”
Gandul.ro
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Cele mai ieftine orașe europene de vizitat în vara asta. Bucureștiul, în topul destinațiilor unde turiștii cheltuiesc cel mai puțin
Adevarul
Cele mai ieftine orașe europene de vizitat în vara asta. Bucureștiul, în topul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
Click.ro
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă....
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Formula 4: Românul David Cristofor a câștigat locul 2 pe traseu, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Promotor.ro
Formula 4: Românul David Cristofor a câștigat locul 2 pe traseu, dar arbitrii l-au penalizat....
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada 2022 – 2024. „Fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”
Gandul.ro
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ...
ULTIMA ORĂ
Pescobar, ”demascat” de un jurnalist? De când ar fi pierdut restaurantul din Londra, de fapt
Pescobar, ”demascat” de un jurnalist? De când ar fi pierdut restaurantul din Londra, de fapt
Alertă seismică în România! Cutremur în Vrancea, duminică dimineață
Alertă seismică în România! Cutremur în Vrancea, duminică dimineață
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant: „Am lăsat totul în spate”. Reacții în lanț după ...
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant: „Am lăsat totul în spate”. Reacții în lanț după ce Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes pentru „Fjord”
Ea este adolescenta de 17 ani care a murit după un AVC suferit înainte de a urca pe scenă. Andreea ...
Ea este adolescenta de 17 ani care a murit după un AVC suferit înainte de a urca pe scenă. Andreea era solistă de muzică populară
Povestea emoționantă a filmului „Fjord”, care a atins inimile tuturor. Cristian Mungiu ...
Povestea emoționantă a filmului „Fjord”, care a atins inimile tuturor. Cristian Mungiu a scris istorie pentru a doua oară la Cannes
Test de perspicacitate | Găsiți cele două pisici ascunse în această fotografie alb-negru
Test de perspicacitate | Găsiți cele două pisici ascunse în această fotografie alb-negru
Vezi toate știrile