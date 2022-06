Spania, destinația aleasă de cei mai mulți români. Care sunt cele mai superbe locuri de vizitat

Românii sunt din ce în ce mai interesați de vacanțele din Spania. Ei aleg pachetele de tip All Inclusive, deoarece le este mult mai comod, iar prețurile sunt mult mai avantajoase, potrivit unui documentar realizat de Gândul.ro. Află mai multe detalii dintr-un video de excepție, care așteaptă doar să apeși pe butonul PLAY.

Românilor le place Spania și, deși este puțin mai departe decât alte destinații de vacanță, mulți aleg să meargă în concediu în această țară. Site-urile agențiilor de voiaj abundă de oferte tentante pentru sejururi în Spania, iar cele mai căutate destinații se află în sudul țării, pe zonele de coastă și în insule. Mulți români aleg vacanțe în Spania All Inclusive datorită comodității și prețurilor avantajoase.

Mai sunt și români care doresc să se ocupe singuri de tot, de la cazare la transport și să se poată mișca mai mult pentru a vizita în împrejurimi și nu le surâde idea unui All Inclusive sau Ultra-All Inclusive pachete pe care le oferă de obicei agențiile.

Insulele spaniole, locații de vis pentru o vacanță specială

Spania este binecuvântată cu coaste pitorești atât pe partea Oceanului Atlantic de Nord cat si la Marea Mediterana. In plus, o mulțime de insule formează un paradis pentru vizitatori de peste tot din lume. Astfel, puteți alege între nenumărate locuri tentante pentru o vacanță specială.

Pe frumoasa coastă a Mării Baleare se află fermecătorul oraș Barcelona. Orașul oferă câte ceva pentru fiecare. Puteți profita din plin de atracții pe timp de vară și numeroase sporturi nautice, pentru ca apele cristaline ale Marii Mediterane de Vest sunt irezistibile.

Cele mai frumoase obiective turistice din Spania

În plus, Barcelona este gazda pentru zeci de obiective turistice și atracții istorice. Biserica romano-catolică Sagrada Familia, Muzeul Picasso și comunitatea de Poble Espanyol sunt doar câteva exemple. În plus, probabil cel mai frumos loc din oras este stadionul Camp Nou, cel mai mare stadion de fotbal din Europa.

Sagrada Familia este un templu excepțional, rezultatul lucrării marelui arhitect Antoni Gaudí. Construcția Sagradei Familia a început în anul 1882. La moartea lui Gaudi, în anul 1926, doar un sfert din catedrală fusese terminată. Deși Gaudi își petrecuse ultimii ani ai vieții dedicându-se proiectului, era foarte clar că el nu avea să-l vadă gata în timpul vieții. În 2016 se estima că Sagrada va fi în sfârșit terminată în anul 2026, când se vor împlini 100 de ani de la moartea marelui arhitect.

Când va fi gata, Sagrada Familia va fi cea mai înaltă construcție religioasă din Europa. Turnul central va atinge 170 de metri. În ciuda înălțimii remarcabile, Gaudi credea cu tărie că nicio construcție făcută de mâna omului nu trebuie să fie mai înaltă decât creația lui Dumnezeu. Și nu e o coincidență faptul că turnul central va fi cu un metru mai mic decât Montjuic, muntele din Barcelona, cel mai înalt punct al orașului.

Ce locuri sunt de vizitat în Madrid

Una dintre destinațiile turistice principale din Spania este, desigur, capitala sa. Madrid este, de asemenea, cea mai mare comunitate din Spania și oferă toate tipurile de divertisment si recreare. Nu uitați, însă să vizitați Plaza de Cibeles, Muzeul Prado, Palatul Regal si Catedrala Madrid.

Granada este pe tot parcursul anului o destinație turistică foarte căutata din sudul Spaniei, datorită locației sale pitorești în apropiere de Munții Sierra Nevada. Palatul Alhambra, Capela Regala din Granada și Catedrala din Granada sunt trei exemple semnificative. Granada este un oraș foarte captivant și impresionant.

Marbella, unul dintre cele mai frumoase orașe din Spania

Orașul Marbella este situat de-a lungul coastei Marii Mediterane, la câțiva kilometri est de Strâmtoarea Gibraltar. Marbella este cu siguranța una dintre cele mai populare destinații turistice situate de-a lungul coastei de sud. Petreceri pe plaja non-stop, plaje ca-n filme, dar și obiectivele turistice interesante, cum ar fi Muzeul Bonsai, vor transforma vacanța într-o experiență specială.

Spania cuprinde și Insulele Baleare din Marea Mediterană, Insulele Canare din Oceanul Atlantic și o serie de insule nelocuite pe partea mediteraneeană a strâmtorii Gibraltar, cunoscute sub numele de plazas de soberanía adică „locuri de suveranitate”. Există 11 insule majore în Spania, toate având propriile organe de conducere. Insulele Baleare cuprind o zonă de aproximativ 5.000 de kilometri pătrați, 80 km est de coasta estică a Spaniei peninsulare. Insulele Canare se află situate în oceanul Atlantic, în apropierea țărmului african. Arhipelagul este de origine vulcanică, existând diverse teorii cu privire la formarea acestuia.

Care este cel mai mare oraș din Insulele Baleare

Palma de Mallorca este cel mai mare oraș și capitala provinciei și comunității autonome Insulele Baleare din Spania. Măslinele și migdalele sunt tipice în dieta mallorcană, insula având peste 4 milioane de migdali și măslini. Felurile de mâncare tipice sunt sobrassada, paella, iar pentru iubitorii de dulce, ensaimada. Această insulă se află în topul preferințelor oamenilor atunci când vine vorba despre vacanță.

Mallorca este cea mai mare insulă a Spaniei și are peste 120 de plaje, așa că în orice direcție ai merge, e imposibil să nu dai de vreun golfuleț ascuns de ochii turiștilor, sau de vreo plajă întinsă, cu umbreluțe și șezlonguri.

Tenerife este cea mai mare insulă din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, aparținând Spaniei. Turismul este domeniul cel mai important al economiei din Canare, care este o destinație turistică majoră în lume. Plajele de pe insulă sunt foarte curate și bine întreținute, iar accesul este întotdeauna gratuit. Majoritatea plajelor importante sunt dotate cu dușuri, șezlonguri și umbrele. Se pot găsi atât plaje cu nisip fin auriu, cât și plaje stâncoase cu nicip vulcanic, cenușiu. Una dintre cele mai frumoase plaje este El Duque, care se află în stațiunea Costa Adeje din sud-vestul insulei și catalogată plaja premium de cinci stele. Stațiunea pare un mic muzeu în aer liber unde totul este extrem de șlefuit și aranjat estetic într-un peisaj splendid.

Când vine vorba de o listă cu cele mai tari plaje de pe teritoriul spaniol, nu putem exclude Playa de los Muertos din Carboneras, Almeria. În ciuda numelui său oarecum morbid, care se traduce ca „Plaja morților” în limba română, această plajă este o bijuterie adevărată a coastei sudice a Spaniei, cu nisip alb și, în mare parte, ape calme, făcând-o plaja perfectă pentru a te bucura cu copiii.

Unde poți face surf în Spania

Plajele din Cadiz sunt plajele din Spania perfecte pentru surf, iar Playa de Bolonia din Tarifa nu face excepție. Are o zonă specială pentru surfing și iarbă verde pe toată lungimea de 3.800 de metri de țărm. O altă frumoasă plajă este La Malagueta din Malaga. Este o plajă aflată chiar lângă orașul Malaga; deși nu are aceleași priveliști cu natură neatinsă, are acces ușor la centrul orașului și o promenadă foarte frumoasă pentru o plimbare.

Playa de Maspalomas este cea mai renumită din sudul insulei Gran Canaria, fiind o plajă cu steag albastru, care o identifică a fi una dintre plajele de cea mai înaltă calitate din lume. Plajaa Aro din Girona este una dintre cele mai frumoase plaje din Catalonia. Este cunoscută și sub numele de „Platja Gran” și „Platja Llarga”. Aceasta este situată lângă municipalitatea Castillo de Aro, astfel încât există numeroase servicii în zonă.

Așadar, după ce vizitezi Spania, este posibil să te îndrăgostești de ea iremediabil, de clima caldă și de mâncarea mediteraneană așa cum a fost cazul multor romani și multor străini în general.

Documentarea acestui material a fost realizată de Gândul.ro