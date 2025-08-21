Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume au fost taxați suplimentar

Un grup de turiști aflați în vacanță la Ostuni, în Italia, a avut parte de o experiență surprinzătoare la un bar. După câteva ore petrecute pe terasă, consumând băuturi și gustări, oamenii au descoperit pe nota de plată o taxă suplimentară la care nu s-au așteptat deloc.

Surpriza a fost uriașă pentru mai multe persoane care au mers la un local cunoscut al orașului din peninsulă. Au petrecut timp frumos împreună, însă nota de plată i-a lăsat fără cuvinte când au văzut că trebuie să plătească pentru muzica ascultată.

Taxa pe muzică plătită de turiști

Patru persoane au comandat două cocktailuri cu alcool, un cocktail fără alcool, un suc natural și două porții de gustări, suma totală ridicându-se la 73 de euro. În timp ce băuturile și mâncarea aveau prețuri normale pentru o zonă turistică adică 15 euro pentru fiecare cocktail alcoolic, 10 euro pentru cel fără alcool, 5 euro pentru sucul natural și aproximativ 20 de euro pentru gustări. Pe lângă aceste produse, turiștii au plătit și 8 euro pentru muzica DJ-ului, adică 2 euro de persoană.

Deși clienții au recunoscut că atmosfera creată de muzică a fost una plăcută, ei nu se așteptau ca aceasta să fie trecută separat pe bon, ceea ce a stârnit nemulțumiri și discuții aprinse. Situația ridică semne de întrebare privind modul în care restaurantele și barurile din Italia aplică diverse taxe suplimentare, mai ales în contextul în care vara aceasta s-au intensificat dezbaterile legate de prețurile ridicate din destinațiile turistice italiene.

Taxa pe muzică, o practică tradițională în Italia

Specialiștii spun că această taxă pentru muzică ar putea fi o reinterpretare a bine-cunoscutului „coperto”, o practică tradițională în restaurantele italiene. Ea reprezintă o taxă fixă pe persoană, care acoperă costurile pentru masa pusă la dispoziție, tacâmuri, șervețele sau pâinea adusă la începutul mesei. Aceasta variază, de regulă, între 1 și 5 euro de persoană, dar poate fi mai mare în zonele turistice sau restaurantele de lux.

În timp ce bacșișul rămâne la latitudinea clientului, „coperto” este o taxă obligatorie și se plătește indiferent de valoarea consumației.

