Laura Cosoi, la spital în Thailanda după ce a anunțat a cincea sarcină. Ce s-a întâmplat

Laura Cosoi a mers la un spital din Thailanda, unde se află în vacanță alături de soț și fete, ca să verifice evoluția sarcinii. Actrița a anunțat de ziua ei de naștere, pe 2 ianuarie, că va fi mamă pentru a cincea oară și că această veste i-a bucurat din plin familia. Laura Cosoi, în vârstă de 44 de ani, are acum grijă ca totul să decurgă perfect.

Până acum, vedeta nu a dat detalii despre sexul viitorului copil, pe care îl consideră o mare binecuvântare. Laura Cosoi susține că nu își dorește neapărat un băiat, ci un copil sănătos.

„Am fost la control ca să vedem dacă totul este în regulă cu bebe. Crește frumos, Doamne-ajută”, a scris Laura Cosoi, pe o rețea de socializare.

Cine o ajută pe Laura Cosoi cu fetițele

Chiar dacă soțul ei, Cosmin Curticăpean, o sprijină necondiționat, Laura Cosoi mai are parte de câteva ajutoare în acest proces, de aceea s-a și încumetat să repete această experiență, la doar doi ani de când a adus-o pe lume pe Aida, cea de a patra fetiță.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate”, a scris Laura Cosoi, de curând, pe Instagram.

Cum e relația Laurei Cosoi cu Cosmin Curticăpean, soțul ei

Laura Cosoi susține că viața ei lângă Cosmin Curticăpean e la fel de pasională ca la început, deși au la activ mai mulți ani de relație. Se pare că printre trăirile lor nu se numără și monotonia, se completează unul pe celălalt și tânjesc după momentele lor speciale.

„N-am fi putut să nu fim împreună, e clar. Suntem făcuți să fim împreună și nu cred că pot să simt vreodată mai mult decât simt pentru el. El e un om extrem de… familist sună așa, dar e extrem de implicat în tot ce înseamnă relație. Și faptul că el mă vede ca în prima zi, el nu s-a schimbat absolut deloc nici în momentele noastre cele mai intime ca să spun așa, el a rămas la fel de pasional ca prima oară, adică e ceva fantastic. Nu am apucat, după 10 ani, să ne săturăm unul de celălalt, încă tânjim după momentele astea în care să existe momentele noastre”, a povestit actrița într-un podcast.

