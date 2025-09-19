Laura Cosoi, decizie majoră după ce a trecut printr-o perioadă cruntă! N-a mai stat pe gânduri: „Nu îmi mai găseam locul”

Laura Cosoi se bucură de o familie frumoasă alături de Cosmin Curticăpean, cei doi fiind părinții a patru fete. Pe plan profesional, actrița se împarte între filmările la emisiunea “Vacanță de vedetă” (Antena Stars) și piesele de teatru în care joacă. În mediul online, Laura este activă și a creat o comunitate impresionantă de mămici, unde se dezbat diverse situații de viață și probleme. Pornind de la realitatea cruntă surprinsă în cifrele unui sondaj CURS, vedeta a lansat marți Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc”, un proiect dedicat sprijinirii mamelor aflate în dificultate. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Laura Cosoi ne-a vorbit despre demersul inițiat pentru mame, vorbind cu sinceritate și despre momentele vulnerabile prin care ea însăși a trecut după nașterea primului copil. Ea a sublinit că are parte de un soț foarte implicat și că familia este pe primul plan.

Odată cu fondarea asociației și mobilizată de concluziile sondajului CURS, Laura Cosoi mai face un pas de acțiune și propune mamelor semnarea unei petiții pentru un răspuns național clar și integrat pentru prevenție, sprijin și tratament împotriva adicțiilor pe care a denumit-o „O națiune de părinți fără hartă”.

Laura Cosoi: “Nu există niciun soi de reglementare legat de adicție în România în momentul de față”

CANCAN.RO: Ești o inspirație pentru multe mămici și ai creat o comunitate foarte frumoasă. Proiectul acesta “Eu te-am făcut eu te iubesc” a pornit practic de la întrebările pe care ți le-ai pus și tu în calitate de mamă.

Laura Cosoi: A pornit de la mine și a pornit de la mamele de pe grupul “Eu te-am făcut eu te iubesc” care au venit cu niște povești de viață absolut cutremurătoare, efectiv rămâi mut.

Adică îți vine să iei omul ăla în brațe și să plângi cu el acolo. Și nu doar eu simt asta, ci toți cei care intră și ajung pe grupul acesta. Am simțit nevoia de a fi o portavoce pentru aceste mame și de a le ajuta dincolo de ajutorul personal pe care îl dau, legat de sfaturile pe care le dau când mă întreabă în postări și așa mai departe.

Am făcut o serie de live-uri cu specialiști, pentru că au fost mame care poate se află în relații de abuz, care sunt în depresie, care nu-și găsesc sensul, care nu știu unde să se ducă, la cine să se adreseze. Și atunci am reușit să adun niște specialiști alături de mine, specialiști care la rândul lor m-au ajutat pe mine în problemele mele și să le consilieze gratuit și cât se poate de repede să le dea un sfat în live.

Dincolo de asta, mi-am dat seama că nu avem cum singuri să vorbim între noi așa, cât să vorbim între noi? Că avem nevoie de instituții, avem nevoie de oameni lucrează în instituții, care să fie buni profesioniști, dar și oameni, părinți și care să ajute. Dincolo de asta să înțeleagă nevoia acestor mame, să le spunem care sunt problemele.

Există un studiu făcut de cei de la CURS, o să lansăm astăzi cifrele, sunt absolut covârșitoare, legat de temerile mamelor, de la anxietate, adicții și așa mai departe. Sunt probleme uriașe cu care se confruntă și despre care nimeni nu vorbește sau nimeni nu știe și nimeni nu ia nicio măsură. Nu există niciun soi de reglementare legat de adicție în România în momentul de față.

Noi ne referim că e vorba doar de droguri sau de gadgeturi. Există adicții mult mai multe, adicții inclusiv legate de anumite persoane, inclusiv legate de anturaje, de băuturile carbogazoase, de zahăr. Obezitatea este uriașă și eu vreau ca noi să facem tot ce putem pentru copiii aceștia să-i creștem sănătoși mintal și fizic.

Laura Cosoi: “Aș fi putut să ajung într-un soi de depresie după primul copil, când nu mai îmi găseam locul în societate”

CANCAN.RO: Ai vorbit un pic mai devreme și despre depresie. Tu te-ai confruntat, de-a lungul timpului, cu vreo mică depresie și dacă da, cum ai gestionat-o?

Laura Cosoi: Cred că aș fi putut să ajung într-un soi de depresie după primul copil, când nu mai îmi găseam locul în societate. Eu fiind un om foarte activ, mi se părea că nu mai am parte de timpul meu, că pentru mine a fost grea prima perioadă de alăptare, că după aceea am alăptat și mă descurc foarte bine mai departe, că am înțeles că trece etapa asta, dar interdependența asta de copil pentru mine a fost copleșitoare. Deci, cred că întotdeauna să fii responsabil pentru viața unor copii poate însemna un mic iz de depresie, anxietate pe care poți să o simți. Cred că trebuie să ceri ajutor și cred că cei din jur, dincolo de tine ca mamă ce poți face și până te diagnostichezi tu, cred că cei din jur trebuie să fie atenți la tine. De fapt, de multe ori, cei din jur ar trebui să tragă semnale de alarmă.

Laura Cosoi: “În primul rând m-a ajutat soțul foarte mult și cred că soțul e cheia”

CANCAN.RO: În cazul tău, ți-ai dat seama singură că e ceva neregulă sau Cosmin te-a ajutat?

Laura Cosoi: Eu mi-am dat seama destul de repede, pentru că aveam niște stări pe care nu le prea înțelegeam. Avea legătură, evident, cu partea hormonală, cu tot ce se întâmplă după ce ai născut și iarăși o presiune că aia arată cum arată, are abdomenul nu știu cum, tu nu te-ai încadra încă în tiparul de dinainte.

Este absurd să nu ai răbdare cu tine și să nu te bucuri până la urmă de perioada asta de a fi mamă și de a te bucura de copil fără a avea influențele celor din jur, mă refer la reperele nesănătoase.

CANCAN.RO: Ce măsuri ai luat pentru creșterea copiilor, astfel încât să fie ok din toate punctele de vedere?

Laura Cosoi: În primul rând m-a ajutat soțul foarte mult și cred că soțul e cheia. În cazul nostru a funcționat. Am pe cineva care mă ajută la curățenie, iarăși nu am această presiune de a face curat. În rest, organizarea e extrem importantă. La mine dacă nu sunt organizată, dacă nu dorm bine și nu am și eu timpul meu, nu am cum să funcționez, n-am cum să mai am energie să ajung acasă, să mă bucur de copii ăștia absolut minunați, pe care i-am dorit enorm și la care câteodată mă gândesc că nu suntem suficient de buni pentru ele. Stăteam cu Cosmin noaptea și povesteam: Cosmin, cred că merită părinți și mai buni, mult mai buni decât noi, că uneori nu știm cum să facem să fim părinții aia pe care îi merită.

