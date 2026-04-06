În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile

Săptămâna Mare, perioada dinaintea sărbătorii de Paște, este un timp încărcat de semnificații religioase și tradiții păstrate din generație în generație. Pe lângă pregătirea sufletească prin post și rugăciune, credincioșii acordă o atenție deosebită și curățeniei casei, considerată un simbol al reînnoirii și al purificării înaintea Învierii.

Curățenia de primăvară este strâns legată de această perioadă, fiind văzută nu doar ca o activitate practică, ci și ca una cu valoare simbolică. Așa cum oamenii încearcă să se curețe spiritual, și locuințele sunt pregătite pentru sărbătoare. De aceea, mulți aleg să facă ordine generală în casă, să aerisească încăperile, să spele, să rearanjeze și chiar să înnoiască anumite lucruri. Această tradiție este respectată în majoritatea zonelor, fiind un obicei bine înrădăcinat.

Când se face curățenie în Săptămâna Mare

În ceea ce privește organizarea curățeniei în Săptămâna Mare, fiecare zi are un rol bine stabilit. Lunea este dedicată aerisirii casei și organizării lucrurilor: se scot la aer pături, perne și așternuturi, iar încăperile sunt bine ventilate. Marțea continuă activitățile gospodărești mai intense, precum spălatul geamurilor, curățarea podelelor și baterea covoarelor. Este o zi importantă pentru a aduce locuința într-o stare cât mai curată și luminoasă.

Miercurea Mare este considerată ultima zi în care se mai poate face curățenie generală. În această zi se finalizează toate treburile casnice, inclusiv spălatul și călcatul hainelor. După această zi, atenția se mută de la curățenia fizică la cea spirituală și la pregătirea bucatelor tradiționale.

Joia Mare este dedicată vopsirii ouălor și pregătirii cozonacilor și a altor preparate specifice. Totodată, este o zi importantă pentru pomenirea celor adormiți și pentru participarea la slujbele religioase. Vinerea Mare este o zi de reculegere profundă, în care se ține post negru și nu se desfășoară activități gospodărești.

