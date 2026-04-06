În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile

De: Andreea Stăncescu 06/04/2026 | 15:17
Când se face curățenie în Săptămâna Mare / Sursa foto: Freepik

Săptămâna Mare, perioada dinaintea sărbătorii de Paște, este un timp încărcat de semnificații religioase și tradiții păstrate din generație în generație. Pe lângă pregătirea sufletească prin post și rugăciune, credincioșii acordă o atenție deosebită și curățeniei casei, considerată un simbol al reînnoirii și al purificării înaintea Învierii.

Curățenia de primăvară este strâns legată de această perioadă, fiind văzută nu doar ca o activitate practică, ci și ca una cu valoare simbolică. Așa cum oamenii încearcă să se curețe spiritual, și locuințele sunt pregătite pentru sărbătoare. De aceea, mulți aleg să facă ordine generală în casă, să aerisească încăperile, să spele, să rearanjeze și chiar să înnoiască anumite lucruri. Această tradiție este respectată în majoritatea zonelor, fiind un obicei bine înrădăcinat.

Sursa foto: Freepik

Când se face curățenie în Săptămâna Mare

În ceea ce privește organizarea curățeniei în Săptămâna Mare, fiecare zi are un rol bine stabilit. Lunea este dedicată aerisirii casei și organizării lucrurilor: se scot la aer pături, perne și așternuturi, iar încăperile sunt bine ventilate. Marțea continuă activitățile gospodărești mai intense, precum spălatul geamurilor, curățarea podelelor și baterea covoarelor. Este o zi importantă pentru a aduce locuința într-o stare cât mai curată și luminoasă.

Miercurea Mare este considerată ultima zi în care se mai poate face curățenie generală. În această zi se finalizează toate treburile casnice, inclusiv spălatul și călcatul hainelor. După această zi, atenția se mută de la curățenia fizică la cea spirituală și la pregătirea bucatelor tradiționale.

Joia Mare este dedicată vopsirii ouălor și pregătirii cozonacilor și a altor preparate specifice. Totodată, este o zi importantă pentru pomenirea celor adormiți și pentru participarea la slujbele religioase. Vinerea Mare este o zi de reculegere profundă, în care se ține post negru și nu se desfășoară activități gospodărești.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marina Almășan, cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Sorin Mărcuș
Marina Almășan, cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Sorin Mărcuș
Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației
Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat ...
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt
Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland
Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland
TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde: Le puteți descoperi pe toate?
TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde: Le puteți descoperi pe toate?
Ce a pățit o tânără de 35 de ani, după ce s-a angajat îngrijitoare/bucătăreasă în apartamentul ...
Ce a pățit o tânără de 35 de ani, după ce s-a angajat îngrijitoare/bucătăreasă în apartamentul unui pensionar de 30 de ani
Vezi toate știrile