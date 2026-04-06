Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland

Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland

De: Elisa Tîrgovățu 06/04/2026 | 16:45
Pentru a avea o săptămână ideală este imperios necesar să începi ziua de luni cu un banc copios. CANCAN.RO vine cu cea mai tare glumă, care te va face să uiți de orice problemă. Pregătește-te să râzi în hohote!

M-am trezit de dimineață să merg la Kaufland la cumpărături. Coadă la mezeluri… În fața mea o bătrânică cere, cu voce tremurândă:

– 50 de grame de parizer…”=

Eu în spatele ei, impresionat:

– Puneți, vă rog, 300 de grame, plătesc eu diferența…

Bătrânica se întoarce și-mi zâmbește:

– Mulțumesc, dar pisica mea nu mănâncă decât proaspăt.

Alte bancuri amuzante

La doctor

Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!
Doctorul, fără să-l privească:
– Următorul!
Tipul se enervează și revine:
– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!
Doctorul, tot fără să-l privească:
– V-am spus, următorul!
Tipul pleacă supărat și zice:
– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…
A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:
– ACUM mă vedeți?!
Doctorul se uită surprins:
– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…
– De ce? întreabă omul.
– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

La interviu

Un tip merge la interviu pentru un job.
– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?
– Da, bineînțeles! răspunde omul.
– Perfect. Și unde ați mai lucrat?
– Păi… am fost manager la o firmă mare.
– Serios? Ce firmă?
– Nu pot să spun, e confidențial.
– În regulă… și ce făceați acolo?
– Coordonam echipa, luam decizii importante…
– Interesant. Și de ce ați plecat?
– S-a închis firma.
– Cum așa?
– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

 La poliție

Un tip sună la poliție:
– Alo, mi-au furat mașina!
Polițistul:
– Calm, domnule. Unde ați lăsat-o?
– În fața casei!
– Și sunteți sigur că a fost furată?
– 100%! Nu mai e acolo!
După 10 minute, omul sună din nou:
– Alo… scuzați… nu mi-au furat mașina…
Polițistul:
– A, ați găsit-o?
– Nu… am realizat că eram în altă parte a orașului și că eu venisem cu autobuzul…
Polițistul:
– Și acum unde sunteți?
– Tot în fața casei… dar nu știu cum am ajuns.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
