Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland

Pregătește-te să râzi în hohote!

M-am trezit de dimineață să merg la Kaufland la cumpărături. Coadă la mezeluri… În fața mea o bătrânică cere, cu voce tremurândă:

– 50 de grame de parizer…”=

Eu în spatele ei, impresionat:

– Puneți, vă rog, 300 de grame, plătesc eu diferența…

Bătrânica se întoarce și-mi zâmbește:

– Mulțumesc, dar pisica mea nu mănâncă decât proaspăt.

Alte bancuri amuzante

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!

Doctorul, fără să-l privească:

– Următorul!

Tipul se enervează și revine:

– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!

Doctorul, tot fără să-l privească:

– V-am spus, următorul!

Tipul pleacă supărat și zice:

– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…

A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:

– ACUM mă vedeți?!

Doctorul se uită surprins:

– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…

– De ce? întreabă omul.

– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

La interviu

Un tip merge la interviu pentru un job.

– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?

– Da, bineînțeles! răspunde omul.

– Perfect. Și unde ați mai lucrat?

– Păi… am fost manager la o firmă mare.

– Serios? Ce firmă?

– Nu pot să spun, e confidențial.

– În regulă… și ce făceați acolo?

– Coordonam echipa, luam decizii importante…

– Interesant. Și de ce ați plecat?

– S-a închis firma.

– Cum așa?

– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

La poliție

Un tip sună la poliție:

– Alo, mi-au furat mașina!

Polițistul:

– Calm, domnule. Unde ați lăsat-o?

– În fața casei!

– Și sunteți sigur că a fost furată?

– 100%! Nu mai e acolo!

După 10 minute, omul sună din nou:

– Alo… scuzați… nu mi-au furat mașina…

Polițistul:

– A, ați găsit-o?

– Nu… am realizat că eram în altă parte a orașului și că eu venisem cu autobuzul…

Polițistul:

– Și acum unde sunteți?

– Tot în fața casei… dar nu știu cum am ajuns.

