Ce a pățit o tânără de 35 de ani, după ce s-a angajat îngrijitoare/bucătăreasă în apartamentul unui pensionar de 30 de ani

De: Anca Chihaie 06/04/2026 | 16:32
Un caz de hărțuire și abuz sexual la locul de muncă a ieșit recent la iveală în Trento, Italia, implicând o femeie de 35 de ani angajată ca îngrijitoare și bucătăreasă și un bărbat în vârstă de 70 de ani. Femeia a decis să depună plângere după ce, potrivit anchetei, ar fi fost supusă unor gesturi și comportamente de natură sexuală, care au depășit atribuțiile profesionale pentru care fusese angajată.

Potrivit documentelor instanței, femeia a fost angajată la începutul anului trecut pentru activități obișnuite de îngrijire, menaj și pregătirea meselor, însoțite de responsabilitatea de a supraveghea pensionarul și de a face cumpărături. În schimb, bărbatul trebuia să îi asigure și un loc de dormit în apartamentul său. Inițial, relația dintre angajată și angajator a fost strict profesională, dar ancheta a relevat că, pe parcursul colaborării, comportamentul bărbatului s-a schimbat.

Ce despăgubiri a cerut femeia

Femeia a susținut că gesturile și cererile cu caracter sexual au început să fie repetate și au escaladat în timp. Acestea ar fi inclus atingeri nepotrivite și alte manifestări intime, care nu făceau parte din atribuțiile ei profesionale. În ciuda clarificărilor femeii că astfel de comportamente erau nedorite, acestea ar fi continuat până în momentul în care angajata a decis să părăsească locul de muncă.

După plecare, femeia a depus o plângere oficială, iar cazul a fost transmis autorităților judiciare din Trento. În timpul procesului, bărbatul a respins constant acuzațiile, susținând că între cei doi ar fi existat o relație consensuală, o variantă contestată de reclamantă.

În cadrul dosarului, a fost formulată și o cerere de despăgubiri în valoare de 30.000 de euro, pentru prejudiciul suferit.

În Italia, legislația prevede sancțiuni severe pentru hărțuirea și abuzul sexual, inclusiv în contextul muncii domestice. Totuși, anchetele în astfel de cazuri pot fi complicate, având în vedere lipsa martorilor și natura adesea privatizată a spațiului de muncă. În consecință, fiecare plângere depusă este atent evaluată de procurori și judecători pentru a stabili circumstanțele exacte și vinovăția inculpatului.

