Ramore dezvăluie începutul afacerii din Londra. La ce strategie a apelat pentru a avea succes: ”Este riscant!”

Ramore a intrat pe piața Horeca din Londra cu o strategie solidă și multă încredere în gustul românesc. Creatorul de conținut ne-a dezvăluit la Dan Capatos Show că mutarea nu a fost nici pe departe una simplă, mai ales într-un oraș unde concurența este uriașă. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Ramore a mizat pe comunitatea de români din diaspora și pe curajul de a nu strica rețetele originale. Acesta ne-a spus că începutul a fost riscant, dar a preferat să meargă all-in pe identitatea brandului său. Strategia a funcționat, iar feedback-ul primit de la clienți i-a confirmat că direcția aleasă este cea bună.

„La Londra am stat atâta timp, știu care este mersul acolo, cum trebuie făcut. N-aveam bani, dar m-am descurcat. Este riscant, având o comunitate puternică în spate de români, ceea ce am și recunoscut-o și o spun mereu. Comunitatea de români în diaspora este foarte mare și m-a ajutat foarte mult în începutul acestui business.”

Chit că mulți i-au sugerat să adapteze meniul pentru publicul britanic, Ramore a refuzat să modifice gustul original al produselor. Cu toate acestea, creatorul de conținut a preferat să testeze pe viu reacția clienților. Surpriza a fost uriașă, pentru că inclusiv străinii au apreciat gustul. Astfel, meniul a rămas aproape identic cu cel de la Ramore Fresh Food România.

„Am păstrat rețeta 100%, cu tot riscul, și-au mâncat, pentru că m-am dus și am luat feedback de la clienți. Am avut feedback de la francezi, spanioli, englezi, și au spus că este bun, atunci mergem pe gustul meu. N-am cum să modific rețetarul dacă oamenii spun că este bun, ar fi o greșeală să schimb ceva.”

Un alt detaliu care face diferența este modul în care sunt pregătite produsele, accentul fiind pus pe ingrediente proaspete și preparare pe loc. Ramore ne-a spus că prepararea cărnii se face direct în locație.

„Eu sunt singurul care fac puiul tocat din pulpă pe plită, fresh, suculent, tot ce trebuie pentru clienți. Nu mai pun ceapă, l-am făcut și pentru copii și pentru bariatrici, are doar sare în el. În rest, totul este la fel, exact ca în România, și asta a fost cheia pentru succesul locației.”

