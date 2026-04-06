Ramore dezvăluie începutul afacerii din Londra. La ce strategie a apelat pentru a avea succes: ”Este riscant!”

De: Simona Vlad 06/04/2026 | 23:27
Ramore a intrat pe piața Horeca din Londra cu o strategie solidă și multă încredere în gustul românesc. Creatorul de conținut ne-a dezvăluit la Dan Capatos Show că mutarea nu a fost nici pe departe una simplă, mai ales într-un oraș unde concurența este uriașă. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Ramore a mizat pe comunitatea de români din diaspora și pe curajul de a nu strica rețetele originale. Acesta ne-a spus că începutul a fost riscant, dar a preferat să meargă all-in pe identitatea brandului său. Strategia a funcționat, iar feedback-ul primit de la clienți i-a confirmat că direcția aleasă este cea bună. Vezi emisiunea integrală aici!

„La Londra am stat atâta timp, știu care este mersul acolo, cum trebuie făcut. N-aveam bani, dar m-am descurcat. Este riscant, având o comunitate puternică în spate de români, ceea ce am și recunoscut-o și o spun mereu. Comunitatea de români în diaspora este foarte mare și m-a ajutat foarte mult în începutul acestui business.”

Chit că mulți i-au sugerat să adapteze meniul pentru publicul britanic, Ramore a refuzat să modifice gustul original al produselor. Cu toate acestea, creatorul de conținut a preferat să testeze pe viu reacția clienților. Surpriza a fost uriașă, pentru că inclusiv străinii au apreciat gustul. Astfel, meniul a rămas aproape identic cu cel de la Ramore Fresh Food România.

„Am păstrat rețeta 100%, cu tot riscul, și-au mâncat, pentru că m-am dus și am luat feedback de la clienți. Am avut feedback de la francezi, spanioli, englezi, și au spus că este bun, atunci mergem pe gustul meu. N-am cum să modific rețetarul dacă oamenii spun că este bun, ar fi o greșeală să schimb ceva.”

Un alt detaliu care face diferența este modul în care sunt pregătite produsele, accentul fiind pus pe ingrediente proaspete și preparare pe loc. Ramore ne-a spus că prepararea cărnii se face direct în locație.

„Eu sunt singurul care fac puiul tocat din pulpă pe plită, fresh, suculent, tot ce trebuie pentru clienți. Nu mai pun ceapă, l-am făcut și pentru copii și pentru bariatrici, are doar sare în el. În rest, totul este la fel, exact ca în România, și asta a fost cheia pentru succesul locației.”

CITEȘTE ȘI:

Roxana Vașniuc, primul mesaj după divorț: ”Îmi plac schimbările”

Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis în online

Iți recomandăm
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ce s-a ales.
Știri
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a…
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle și pentru alți antreprenori”
Știri
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle…
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu...
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO, procedura riscantă luată în calcul
Click.ro
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
ULTIMA ORĂ
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ...
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ce s-a ales.
Horoscop 7 aprilie 2026. Zodia care pică în tentație și face cheltuieli mari
Horoscop 7 aprilie 2026. Zodia care pică în tentație și face cheltuieli mari
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle ...
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle și pentru alți antreprenori”
Alertă în România! Tiberiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Tiberiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit
Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Vezi toate știrile