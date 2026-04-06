Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută de prezentatorul de la Pro TV

De: Keva Iosif 06/04/2026 | 22:15
Florin Busuioc a demarat un proces care ridică semne de întrebare. Se pare că simpaticul prezentator încearcă să-și securizeze averea, dar motivele rămân neclare. Un lucru este cert, vrea să-și știe fiicele la „adăpost” și să le asigure un viitor stabil, motiv pentru care a început să facă primii pași… oficiali. 

Florin Busuioc, îndrăgitul prezentator și actor, este tată a trei copii: Florin Jr., din prima căsnicie, și Natalie și Catinca, din actualul mariaj cu Liliana Busuioc. De-a lungul anilor, perspectiva sa asupra rolului de părinte s-a schimbat, iar astăzi încearcă să fie prezent într-un mod mai conștient și echilibrat, mai ales în viața fiicelor sale.

Și asta pentru că, în 2018, viața i-a arătat cât de fragilă poate fi. După un spectacol de teatru la Craiova, Busuioc a suferit un infarct, fiind resuscitat de trei ori de prietenul și colegul său de scenă, Bogdan Talașman.

„Mi-a rupt cinci coaste, dar mi-a salvat viața. Dacă nu ar fi fost el, probabil nu aș fi aici să vorbesc cu voi”, a povestit Busu după ce s-a recuperat.

Recent, el a făcut un gest surprinzător, care ridică niște semne de întrebare pe de o parte, însă pe de alta, putem să ne gândim că este doar o grijă paternă: a decis să-i doneze fiicei sale mai mici, Catinca, jumătate din apartamentul în care locuiesc. Nu oricum, ci judecătorie.

”Precizează faptul că donația urmează a se face cu instituirea unui drept de uzufruct viager, în favoarea petentului”, se arată în cererea lui Busu.

”Mă simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret! Mi-am lăsat familia”

Pe românește: fiica lui devine proprietară, dar prezentatorul păstrează dreptul de a folosi apartamentul, poate locui acolo în continuare. Practic, proprietatea se transferă, dar folosul rămâne la el până la deces.

Dar oare ce îl determină să ia o astfel de decizie acum?

Documentele recente depuse la Judecătoria Sectorului 3 arată că gestul nu e doar simbolic: donația de jumătate din apartament a fost asistată de mama fetiței, Liliana Busuioc, în calitate de curator special, astfel încât totul să fie în regulă și în interesul minorei.

Judecătorii au admis recent cererea formulată de Florin Busuioc: ”Autorizează acceptarea de către minoră a donaţiei având ca obiect cota parte de ½ din imobilul situat in București, sector 3”.

Prin acest demers, Busu pare să-și „securizeze” bunurile, dar rămâne întrebarea: va fi acesta doar primul pas într-un plan mai amplu pentru protejarea patrimoniului fiicelor sale?

Deși este o persoană publică, prezentatorul rubricii meteo de la Pro TV, a ales întotdeauna să fie discret atunci când vine vorba de viața personală. Cu toate astea, Florin Busioc a abordat un subiect sensibil și a recunoscut că a renunțat la prima lui familie pentru carieră.

”Mă simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret! Mi-am lăsat familia cu copil, ca să-mi văd de treaba mea. Visul meu de a ajunge pe o scenă de teatru din București… Nu mă gândeam la televiziune pe vremea aia, că nu exista, n-aș fi crezut că o să ajung în televiziune”, a declarat Florin Busuioc în cadrul unei emisiuni.

CITEȘTE ȘI: Cum se înțelege Neti Sandu cu Busu, de fapt. De la ce se războiesc cei doi colegi de la Pro TV

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jojo și fostul soț au dezgropat securea războiului! Tensiunea a ajuns la cote maxime: urmează un interogatoriu în instanță
Exclusiv
Jojo și fostul soț au dezgropat securea războiului! Tensiunea a ajuns la cote maxime: urmează un interogatoriu în…
După un scandal violent în familie, o tânără a început să hărțuiască vedete din showbiz: “Mă tem de ea, cred că ar putea să îmi facă rău”
Exclusiv
După un scandal violent în familie, o tânără a început să hărțuiască vedete din showbiz: “Mă tem de…
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
Click.ro
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Un jucător la loto a pierdut premiul pentru că nu l-a revendicat la timp. Ce se va întâmpla cu banii
Iuliana Pepene s-a reîntors în brațele fostului iubit. Știrista de la Antena 1 nu l-a scos definitiv din peisaj
Săptămâna Patimilor 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie sub nicio formă să faci
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, care urmează să-i monteze sistemul ECMO
Momentul dintre Prințul William și fiica sa de la slujba de Paște care a topit inimi. Imaginile i-au cucerit pe internauți
