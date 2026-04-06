Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută de prezentatorul de la Pro TV

Florin Busuioc a demarat un proces care ridică semne de întrebare. Se pare că simpaticul prezentator încearcă să-și securizeze averea, dar motivele rămân neclare. Un lucru este cert, vrea să-și știe fiicele la „adăpost” și să le asigure un viitor stabil, motiv pentru care a început să facă primii pași… oficiali.

Florin Busuioc, îndrăgitul prezentator și actor, este tată a trei copii: Florin Jr., din prima căsnicie, și Natalie și Catinca, din actualul mariaj cu Liliana Busuioc. De-a lungul anilor, perspectiva sa asupra rolului de părinte s-a schimbat, iar astăzi încearcă să fie prezent într-un mod mai conștient și echilibrat, mai ales în viața fiicelor sale.

Și asta pentru că, în 2018, viața i-a arătat cât de fragilă poate fi. După un spectacol de teatru la Craiova, Busuioc a suferit un infarct, fiind resuscitat de trei ori de prietenul și colegul său de scenă, Bogdan Talașman.

„Mi-a rupt cinci coaste, dar mi-a salvat viața. Dacă nu ar fi fost el, probabil nu aș fi aici să vorbesc cu voi”, a povestit Busu după ce s-a recuperat.

Recent, el a făcut un gest surprinzător, care ridică niște semne de întrebare pe de o parte, însă pe de alta, putem să ne gândim că este doar o grijă paternă: a decis să-i doneze fiicei sale mai mici, Catinca, jumătate din apartamentul în care locuiesc. Nu oricum, ci judecătorie.

”Precizează faptul că donația urmează a se face cu instituirea unui drept de uzufruct viager, în favoarea petentului”, se arată în cererea lui Busu.

”Mă simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret! Mi-am lăsat familia”

Pe românește: fiica lui devine proprietară, dar prezentatorul păstrează dreptul de a folosi apartamentul, poate locui acolo în continuare. Practic, proprietatea se transferă, dar folosul rămâne la el până la deces.

Dar oare ce îl determină să ia o astfel de decizie acum?

Documentele recente depuse la Judecătoria Sectorului 3 arată că gestul nu e doar simbolic: donația de jumătate din apartament a fost asistată de mama fetiței, Liliana Busuioc, în calitate de curator special, astfel încât totul să fie în regulă și în interesul minorei.

Judecătorii au admis recent cererea formulată de Florin Busuioc: ”Autorizează acceptarea de către minoră a donaţiei având ca obiect cota parte de ½ din imobilul situat in București, sector 3”.

Prin acest demers, Busu pare să-și „securizeze” bunurile, dar rămâne întrebarea: va fi acesta doar primul pas într-un plan mai amplu pentru protejarea patrimoniului fiicelor sale?

Deși este o persoană publică, prezentatorul rubricii meteo de la Pro TV, a ales întotdeauna să fie discret atunci când vine vorba de viața personală. Cu toate astea, Florin Busioc a abordat un subiect sensibil și a recunoscut că a renunțat la prima lui familie pentru carieră.

”Mă simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret! Mi-am lăsat familia cu copil, ca să-mi văd de treaba mea. Visul meu de a ajunge pe o scenă de teatru din București… Nu mă gândeam la televiziune pe vremea aia, că nu exista, n-aș fi crezut că o să ajung în televiziune”, a declarat Florin Busuioc în cadrul unei emisiuni.

