Iuliana Pepene s-a reîntors în brațele fostului iubit. Știrista de la Antena 1 nu l-a scos definitiv din peisaj

Chiar dacă este sezonul despărțirilor și mai multe cupluri din showbiz-ul românesc și-au spus „adio”, iată că pentru Iuliana Pepene lucrurile stau diferit. CANCAN.RO a surprins-o pe prezentatoarea TV de la Antena 1 alături de fostul său iubit, Alex Roman cu care a negat vehement că s-a împăcat, după ce tot noi le-am făcut publică o altă revedere de gradul 0. Cei doi au fost surpinși de această dată la o masă festivă, în ziua de Florii. Haideți să vedem cum a decurs date-ul celor doi posibili porumbei.

În urmă cu câteva săptămâni, Iuliana Pepene a fost surprinsă alături de Alex Roman la o terasă, bucurându-se de soare și savurând o cafea în Pipera. Mare ne-a fost mirarea când i-am văzut pe cei doi împreună pentru că știm că știrista îl trecuse pe lista foștilor. Atunci Iuliana Pepene a negat că s-au împăcat, dar CANCAN.RO a surprins-o iar alături de Alex. Știți cum este vorba, ochii care nu se văd, nu se uită, în cazul lor.

Iuliana Pepene a ieșit la date de Florii cu Alex Roman

Orice sărbătoare se petrece alături de persoanele dragi, iar blonda de la Antena 1 a decis să iasă să ia masa alături de nimeni altul decât Alex Roman, despre care știrista spune că este fostul și sunt doar prieteni. Ce este drept, nu au ieșit doar ei doi la masă, ci însoțiți de un prieten comun. Dar toate aceste escapade ne duc cu gândul la o împăcare.

Iuliana Pepene, rafinată din fire, nu a lăsat garda jos nici de această dată și a purtat o ținută elegantă, un sacou și o rochiță, parcă urma să intre în direct de la pupitrul știrilor. Nici partenerul ei nu s-a lăsat mai prejos, Alex a optat pentru o jachetă de piele întoarsă, maro, care îi oferea un aer de Casanova.

Știrista de la Observator părea agitată

Pe toată șederea la restaurant, în loc să aibă parte de un moment de respiro, Iuliana Pepene a gesticulat încontinuu și părea puțin agitată. Alex Roman, care stătea în stânga ei doar o asculta liniștit și nu spunea nimic. Vedeta Antenei 1 părea deranjată și dezbătea subiectul cu bărbatul care stătea în fața ei.

Porumbeii nu au avut momente tandre la restaurant și au păstrat, să spunem așa, „distanța socială”. O fire discretă și mereu atentă la imaginea pe care o proiectează, Iuliana a preferat să își țină viața amoroasă departe de ochii curioșilor, dar Alex Roman este o prezență care nu poate fi trecută cu vederea.

