Iuliana Pepene și-a potolit poftele chiar și pe gerul năprasnic. Știrista de la Antena 1 s-a retras împlinită

De: Adrian Vâlceanu 19/01/2026 | 22:40
Iuliana Pepene, 34 de ani și 123.000 de followeri pe Insta, știe cum să scape de ger. Contează nu doar ce pui pe tine, ci și ce mănânci. Nu e deci de mirare că și de data aceasta, CANCAN.RO a imortalizat-o la ieșirea din restaurantul Adamo. A comandat sau nu carne crudă? Asta e întrebarea. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Iuliana Pepene era anul trecut combinată cu Alex Roman, dar suntem într-un nou an, și-or fi făcut oamenii rezoluții, că Alex nu mai e deloc în peisaj. Zici că relația lor e în hibernare. Poate apare iar băiatul mai după Paște, când dă frunza, se mai încinge sângele în bărbați. Așteptăm.

Iuliana Pepene a mers cu o prietenă la Adamo

În septembrie încă mai apăreau (relativ) împreună, chiar dacă nori negri se adunau pe deasupra relației, dacă e să ne luăm după modul în care îl ignora total pe Alex, sau după cele câteva ocheade ucigătoare pe care i le arunca.

Cu o vulpe polară nu se face primăvară pentru Iuliana Pepene

Acum, pentru Iuliana Pepene, Alex Roman pare ”just somebody that I used to know”, cum spune cântecul. Iat-o pe Iuliana ieșind de la Adamo împreună cu o altă fată, nu așa dichisită ca ea.

Iuliana are o haină din blană naturală de vulpe polară. Sadoveanu ar spune că e o ”cațaveică”, dar cine-l mai bagă în seamă pe veteranul limbajului arhaic? Sunt vremuri noi, tataie. Uite, de exemplu, Iuliana Pepene nici nu-și mai face selfiuri, cum era pe vremuri. Nu. Are asistenta de Instagram după ea, să-i facă niște poze ca lumea, nu selfiuri, ca în epoca de piatră a Instagramului. Dovadă chiar postările de pe Insta, unde se vede că Iuliana s-a simțit bine la Adamo, carnea a fost fragedă, cum îi place ei. Asta apropo de postarea ei cu mâncat carne crudă. O posibilă explicație pentru faptul că nu s-a măritat, zice Iuliana. Serios? Faptul că îți place carnea crudă e mai degrabă motiv să sari la măritiș!

Dar chiar așa, ce-o fi mâncat la Adamo? O fi făcut scandal când i-a adus ospătarul friptura făcută pe grătar și nu crudă, cu mușchiul tresărind, cum îi place ei? Iuliana poartă părul blond, absolut regulamentar. Pare chiar mai bogat decât de obicei. I-or fi intrat banii pe crypto! Semn de bogăție este și un iPhone cât o tavă de servit cafea, bașca ochelarii de soare. Păi s-a dat și la știri că vin vremuri însorite în Capitală, trebuie să fii pregătit, să nu te orbească razele reflectate de mașini în trafic. Bravo, Iuliana, că ai fost atentă la rubrica ”Timpul Probabil”.

Iuliana Pepene conduce un BMW

O rochie din piele tăiată în față în mod generos, care ascunde însă gâtul, ca o helancă nesuferită. Mai jos, vedem niște botine negre cu vârfuri ascuțite și toc neprietenos cu bărbații de talie mică și medie. Țup, țup, Iuliana pășește grăbită cu amica după ea, semn că n-a fost o masă tocmai copioasă la Adamo (poate un biftec tartar). Iuliana se urcă într-un BMW modest cu doar două uși, care pare să nu mai fi văzut o spălătorie de ceva timp și pleacă undeva, dar probabil nu spre Alex Roman, care e pitulat ca ghiocelul sub troienele reci de zăpadă ale indiferenței Iulianei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

