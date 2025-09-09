S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” pe iubi, apoi…

Iuliana Pepene este una dintre cele mai atrăgătoare prezențe feminine de pe micul ecran, iar domnii înroșesc butonul de like la toate postările vedetei. Doar că, de câțiva ani, prezentatoarea Observator este într-o relație cu Alex Roman…O relație cu năbădăi am putea spune, mai ales că, nu o dată, cei doi s-au despărțit și împăcat. Dar, așa este uneori iubirea, neprevăzută. Așa a fost și cea mai recentă ieșire a lor care a început bine și s-a încheiat… cum nu și-ar fi dorit neapărat. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate cu cei doi amorezi!

Iuliana Pepene și iubitul ei, Alex Roman, au fost surprinși zilele trecute de CANCAN.RO în zona Herăstrău. Cei doi amorezi tocmai ieșeau de la un local de fițe, acolo unde au petrecut alături de câțiva prieteni. Doar că seara nu s-a încheiat pe placul vedetei, care nu părea în apele ei.

Alex Roman îi dă ba calde, ba reci, Iulianei Pepene

Îmbrăcată cu o rochie albă, super mulată și cu spatele decoltat și încălțată cu tocuri amețitoare, Iuliana Pepene nu avea cum să treacă neobservată. Degeaba privirile au fost ațintite asupra ei, căci vedeta Antenei 1 nu a avut ochi pentru nimeni, nici măcar pentru iubitul ei. A ieșit țanțoș din local în timp ce butona telefonul. S-a îndreptat spre locul unde avea să vină Uber-ul, iar Alex Roman a urmat-o.

În așteptarea mașinii, Alex i-a arătat Iulianei ceva pe telefon. În timp ce el părea foarte implicat, încercând să-i explice ce vedea pe ecran, vedeta s-a arătat mai degrabă dezinteresată… Se încumetă apoi și aruncă o privire la ce îi arăta partenerul ei, însă nu apucă să vadă prea multe, căci lui Alex îi sună telefonul.

Nimic nu o înduplecă pe prezentatoarea tv

La scurt timp apare și mașina care urma să îi ia pe cei doi spre o altă destinație. Alex Roman, ca un domn galant, îi deschide portiera partenerei lui, care urcă tristă pe bancheta din spate. Ulterior, bărbatul se urcă pe partea cealaltă și cei doi pleacă spre casă.

Nu știm care a fost oare motivul pentru care vedeta Antenei 1 era atât de abătută, dar cert este că nimic nu a înduplecat-o. Nici micile încercări ale partenerului ei de a o lua de după mijloc, nici faptul că i-a arătat ecranul telefonului. Să fii încercat Alex Roman să bage sub preș ceva, iar Iuliana Pepene să fii aflat?! Sau pur și simplu blondina a avut o pasă proastă, iar iubitul a încercat să o mai înveselească?! Asta doar ei stiu, dar cert este că atunci când unei femei i se pune pata, nicio promisiune nu o mai scoate la capăt! 🙂

