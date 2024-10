Iuliana Pepene se ”dezbracă” de toate secretele! Îi dă palpitații iubitului și… Ce zice de măritiș: ”Nu mai am 20 de ani…”

Iuliana Pepene este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz, iar CANCAN.RO a întâlnit-o pe prezentatoarea tv la un eveniment monden. Deși este într-o relație serioasă de un an și jumătate, tânăra a venit neînsoțită. Partenerului ei se pare că nu îi plac foarte mult evenimentele, însă, așa cum știm, Iulianei nu are cum să-i reziste. Cei doi au o relație cu năbădăi, plină de adrenalină, iar vedeta ne-a dezvăluit că îi place să-i dea palpitații partenerului ei..să nu se plictisească în relație. Și, că tot am adus vorba de relație, Iuliana ne-a mai spus și de ce nu au făcut încă pasul cel mare.

Iuliana Pepene și-a făcut prezența la un eveniment care a avut ca temă principală felul în care ne îngrijim părul. Prezentatoarea tv ne-a dezvăluit că, deși de ani buni o vedem cu aceeași coafură, ea este adepta schimbărilor. Din păcate, meseria nu o lasă să se „exprime” așa cum își dorește. Nu-i problemă însă, căci vedeta Antenei 1 are un plan de back-up. Poate nu multă lume știe însă, blondina este pasionată și de mașini cu muuulți cai putere…și știe și să le manevreze. Încă o pasiune în comun cu iubitul ei, Alex Roman. Și, că tot am adus vorba de partenerul ei, Iuliana Pepene ne-a spus ce apreciază cel mai mult la el, dar și cu ce îi dă blondina palpitații. Aflați totul în rândurile următoare, așa că vă urăm, spor la citit!

Iuliana Pepene, o viață plină de adrenalină: „Nu vreau monotonie! Este bine să-ți ții bărbatul în ritm alert”

CANCAN.RO: Iuliana, ne întâlnim la un eveniment în care tema este cu și despre păr și vreau să îmi spui, tu fiind blondă, ce experiențe ai avut cu podoaba capilară? Ți s-a întâmplat să pleci de la vreun salon nemulțumită?

Iuliana Pepene: Să știi că, în ciuda aparențelor, nu sunt o persoană foarte complicată atunci când vine vorba de culoarea părului. Am fost și roșcată, apoi din roșcată am devenit blondă. Ideea este că am răbdare întotdeauna și nu mă panichez.

CANCAN.RO: Deci ești adepta schimbărilor de look, schimbărilor în viață, de ce nu? Nu te sperie schimbarea?

Iuliana Pepene: Nu mă sperie nicio schimbare și cred că aș fi fost mult mai versatilă dacă nu eram prezentatoare tv, trebuie să rămân într-un eșantion și să nu-mi schimb foarte des culoarea părului. Între timp am mai și îmbătrânit, mi-au ieșit fire albe și blondul te salvează întotdeauna. Dacă aș fi fost influencer, m-aș fi făcut și roz în păr, albastră. Îmi plac schimbările foarte mult.

CANCAN.RO: Practic meseria te ține oarecum pe linia asta cuminte. Ce ai fi făcut dacă nu ai fi fost jurnalist. Am înțeles că ești pasionată și de mașini…

Iuliana Pepene: Da, sunt extrem de pasionată de mașini, de altfel sunt și norocoasă pentru că fac parte dintr-un proiect frumos, Formula 1 în România. M-am implicat întru-totul și sunt foarte fericită cu acest proiect.

CANCAN.RO: Te-a caracterizat mereu curajul?

Iuliana Pepene: Ceea ce mă nemulțumește cel mai tare este monotonia, și atunci nu vreau monotonie. Vreau să mă surprindă viitorul cu ceva interesant.

CANCAN.RO: Partenerul tău, Alex, te surprinde? Este genul de bărbat care îți face cadouri, surprize?

Iuliana Pepene: Da, îmi face surprize de cele mai multe ori, știe că nu-mi place plictiseala. Probabil asta îl pune și în alertă uneori, dar este bine să îți ții bărbatul așa, în ritm alert.

Cum îl caracterizează Iuliana pe Alex Roman: „Ca ciocolata Dubai”

CANCAN.RO: Până la urmă nu se plictisește că nu are timp să facă alte lucruri, vorba aceea…

Iuliana Pepene: Trebuie să recunosc că și eu sunt o fire complicată, iar bărbatul de lângă mine are multă răbdare. Pe de altă parte, știu să ofer și momente frumoase și, cu siguranță, palpitațiile astea înseamnă un strop de adrenalină în viața lui.

CANCAN.RO: Ce apreciezi cel mai mult la Alex? Ce îți place cel mai mult la el?

Iuliana Pepene: Sinceritatea, bunătatea. Este cumva mai blând decât mine. Și eu sunt o fire sensibilă, dar îmi place să văd un bărbat care arată a bărbat și care este, pe de altă parte, și sentimental, sincer, bun. Asta îmi place cel mai mult la el.

CANCAN.RO: Exteriorul mai „crocant”, interiorul mai moale…

Iuliana Pepene: Așa, precum ciocolata Dubai!

CANCAN.RO: Când vă căsătoriți? Te vezi cu el în viitorul îndepărtat?

Iuliana Pepene: Niciodată nu m-am gândit la căsătorie, nu sunt genul de femeie care este disperată după căsătorie. Îmi doresc să fiu fericită cu omul de lângă mine, dar nu am neapărat pretenția asta. Nu mă grăbesc, nu mai am 20 de ani, dar nu mă grăbesc. Lăsăm lucrurile așa să vină de la sine.

