Acasă » Exclusiv » Iuliana Pepene, noapte de „solo dezmăț” în Loft! Când iubitul lipsește, distracția începe

Iuliana Pepene, noapte de „solo dezmăț” în Loft! Când iubitul lipsește, distracția începe

De: Adrian Vâlceanu 17/11/2025 | 23:40
Știrista Antenei 1, Iuliana Pepene, a fost surprinsă de CANCAN.RO în celebrul local de fițe Loft. Iubitul ei, Alex Roman, e de negăsit, chiar dacă ne uităm cu atenție prin încăperea plină de fum de țigară și de la vapat, e imposibil să-l identificăm. E clar, Iuliana a ieșit singură, fără boyfriend! Avem altă despărțire? Ce s-a întâmplat?

După ce s-a văzut că împăcarea n-a șters totul cu buretele (unele lucruri n-ai cum să le repari, de exemplu când faci dop la pepene n-ai cum să-l mai faci la loc🤣), vedeta Antenei 1 a ieșit în club. E în cea mai periculoasă fază a unei relații: MĂ SIMT BINE FĂRĂ TINE.

Iuliana Pepene și-a făcut fenta la Loft

E și normal ca Iuliana Pepene să atragă privirile! Mare parte din publicul masculin al emisiunii ei se uită cu siguranță pentru ea și nu pentru știri, pentru că cine vrea să audă toate nenorocirile care se întâmplă azi? Numai accidente, atentate, războaie, sărăcie și inflație. Altele sunt gândurile telespectatorilor. N-ar fi exclus ca foarte mulți să se uite fără sonor, să nu fie deranjați de la contemplatul Iulianei Pepene.

Iuliana Pepene a avut programare la dezmăț

La fel se întâmplă și în Loft! Imaginile demonstrează că Iuliana nici vorbă să fi ieșit incognito, pentru că-și face selfiuri și bagă story după story. Produce conținut pe bandă și audiență, oriunde s-ar afla! Iuliana Pepene arată cam cum ar vrea Loredana Groza să credem că arată ea, dar fără filtre de Insta.

Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova, cu un DESERT spectaculos. Cât costă și ce conține produsul-vedetă
Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova,...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Prezentatoarea a mers la club fără iubit

La un moment dat era să se vadă mai mult decât trebuia, din cauza bluzei albe hazardat de decoltată. Pozele vor face deliciu tuturor urmăritorilor ei! Ar fi fost de breaking news și burtierele ar fi menționat-o pe toate posturile de televiziune. Din fericire, bluza a ținut cu ea, nu cu știrile.

Nu știm ce făcea Alex Roman în acele momente, dar Iuliana s-a distrat cu siguranță. O noapte albă pentru Iuliana, iar albul i se potrivește atât în studio, cât și în viața de zi cu zi. O singură ținută albă n-a purtat până acum, însă. Rochia de mireasă. Aici poate e și vina lui Alex Roman, nu se știe. Cert e că dacă și-a făcut petrecerea de burlăciță, Iuliana e burlăcița cea mai dorită a lumii mondene de la noi.

CITEȘTE ȘI: Iuliana Pepene s-a împăcat cu iubitul! Schimbările de ultimă oră din viața ei

NU RATA: S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” pe iubi, apoi…

