Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal

De: Alina Drăgan 07/04/2026 | 21:25
Zi tristă pentru lumea fotbalului! Mircea Lucescu s-a stins din viață astăzi, 7 aprilie. Celebrul antrenor lasă în spate o carieră impresionantă și multă tristețe. Activitatea acestuia este recunoscută la nivel internațional și i-a adus de-a lungul timpului și câștiguri substanțiale. Ce avere avea Mircea Lucescu?

În ultimele zile, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București. Antrenorul a ajuns pe mâinile medicilor după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei, pe 29 martie. Ulterior, selecționerul a fost operat și i s-a montat un defibrilator cardiac intern. A fost vorba despre o intervenție minim invazivă, care a avut succes.

Însă, problemele nu s-au terminat aici pentru Mircea Lucescu, iar în data de 3 aprilie antrenorul a suferit un infarct. De atunci, starea acestuia de sănătate a fost extrem de fragilă, iar astăzi acesta și-a dat ultima suflare.

Cu o carieră de 47 de ani în antrenorat, Mircea Lucescu a fost cel mai titrat antrenor român din istorie și pe locul 3 la nivel mondial. Succesul în carieră i-a adus de-a lungul timpului și venituri considerabile. „Il Luce” și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în fotbalul din străinătate, mai ales în Turcia și Ucraina, la cluburi care i-au plătit salarii mari.

În 2020, site-ul ucrainean Champions a publicat un material care susținea că Mircea Lucescu, doar pentru perioada de la Șahtior, a încasat nu mai puțin de 50 de milioane de euro din salarii și bonusuri.

De asemenea, Decebal Rădulescu spunea în urmă cu ceva timp că Mircea Lucescu ar fi unul dintre cei mai bogați români din fotbal, cu o avere de 300 – 400 de milioane de euro.

„Ce bani, măi? Vezi că Mircea Lucescu are o avere de 3-400 de milioane de euro”, declara Decebal Rădulescu, în cadrul unei emisiuni.

Mircea Lucescu a avut câștiguri impresionante, iar de-a lungul timpului a intrat și în lumea afacerilor. Acesta a făcut investiții în companii de asigurări, de turism sau de servicii. De asemenea, în ultimii ani de viață, antrenorul a investit mult în imobiliare.

Selecționerul era acționar majoritar la Lake Tower SR (60%), care, în 2024, a avut un profit de 1,1 milioane de euro, la o cifră de afaceri de 3 milioane de euro. „Il Luce” avea acțiuni și la Romradiatoare SA, o companie din Brașov ce produce radiatoare și componente metalice pentru industria auto. În 2024, compania a avut un profit de 104.860 euro, la o cifră de afaceri de 4,9 milioane de euro.

 

A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș.

Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, care urmează să-i monteze sistemul ECMO

