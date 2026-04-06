Acasă » Știri » Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, care urmează să-i monteze sistemul ECMO

Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, care urmează să-i monteze sistemul ECMO

De: Alina Drăgan 06/04/2026 | 22:13
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, care urmează să-i monteze sistemul ECMO

Starea lui Mircea Lucescu este monitorizată îndeaproape de o întreagă echipă medicală. Specialiștii fac eforturi pentru a-l menține pe linia de plutire și iau în calcul o nouă intervenție. CANCAN.RO a aflat detaliile despre starea fostului selecționer. „Il Luce” ar urma să fie supus unei intervenții prin care i se va monta un sistem ECMO. Familia lui Mircea Lucescu a apelat la un cardiolog român din Franţa pentru procedură. Avem toate detaliile.

Se pare că starea lui Mircea Lucescu este una extrem de fragilă. Potrivit surselor CANCAN.RO, „Il Luce” nu mai răspunde la tratament, motiv pentru care familia a decis o intervenție în forță. Din informațiile noastre, Răzvan și Neli Lucescu ar fi dorit să-l transfere pe fostul selecționer în străinătate, la clinica „Alleray-Labrouste” din Paris, dar condiția stării sale de sănătate nu permite acest lucru.

Iar cum transferul nu se poate lua în calcul pentru moment, familia lui Mircea Lucescu a apelat la doctorul Marius Andronache. Medicul a venit special în România, la solicitarea familiei Lucescu.

Mircea Lucescu este diagnosticat în prezent cu ischemie difuză, cu leziuni multiple care generează tulburări severe de ritm. Iar, în urma unei tulburări de ritm, este posibilă apariția unui stop resuscitat, cu fenomene neurologice secundare, adică intrarea în stare de comă.

Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache

În cursul zilei de luni, 6 aprilie, echipele medicale care îl îngrijesc pe Mircea Lucescu au avut o întrunire alături de familia fostului selecționer, în cadrul căreia s-a discutat despre următorii pași în ceea ce privește tratamentul acestuia. La întrunire a participat și medicul Marius Andronache, cel care ar urma să îl opereze pe Mircea Lucescu.

De asemenea, medicii au mai transmis că în cursul zilei de mâine, 7 aprilie, starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

În cazul în care intervenția primește undă verde, lui Mircea Lucescu i se poate monta un dispozitiv mecanic care să preia o parte din sarcina inimii ca să pompeze sângele în corp. Potrivit surselor CANCAN.RO, cel care ar urma să facă intervenția este un cardiolog roman din Franța, Marius Andronache, solicitat special de familia Lucescu.

Montarea sistemului de asistare mecanică cardiacă este o procedură de îngrijire extrem de avansată, folosită doar în cazuri critice. Terapia intensivă cardiacă avansată constă în implantarea în inimă sau conectarea la inimă, prin tuburi, a unui dispozitiv mecanic pentru a ajuta circulația sângelui. Astfel, dispozitivul mecanic preia o parte din sarcina inimii și pompează sângele în corp astfel încât organismul să primească oxigen şi să prevină complicațiile la rinichi, ficat şi creier.

Cine este medicul care îi va monta sistemul ECMO lui Mircea Lucescu

Marius Andronache este unul dintre cei mai reputați cardiologi români din Franța, cu o carieră impresionantă în ritmologie și electrofiziologie. În Franța, Andronache activează la clinici specializate din Nancy, Paris și Nice, iar în România colaborează cu mari spitale private de cardiologie din București și Cluj.

Doctorul Andronache are un portofoliu profesional impresionant: peste 3.500 de ablații prin radiofrecvență, 25 de implanturi de pacemaker, 5 implanturi de defibrilatoare cardiace și aproximativ 600 de studii electrofiziologice. Este membru al Societății Române de Cardiologie, al Societății Române de Stimulare Cardiologică și Electrofiziologie și al Societății Române de Reanimare.

 

