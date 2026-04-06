Cine este Marius Andronache, medicul care îi va monta sistemul ECMO lui Mircea Lucescu 

Fostul selecționer al României, Mircea Lucescu, internat de câteva zile la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), se află sub supravegherea unei echipe medicale care analizează oportunitatea montării unui sistem de asistare mecanică cardiacă, ECMO. Procedura ar urma să fie realizată de medicul român stabilit în Franța, Marius Andronache, chemat la solicitarea familiei Lucescu.

Starea lui Mircea Lucescu, extrem de gravă, a condus la decizia montării unui sistem de asistare mecanică. Fostul selecționer nu mai răspunde la tratamentele clasice, iar riscul apariției unor aritmii severe impune intervenții cardiologice de înaltă specializare. Familia a solicitat expertiza medicului român din Franța, Marius Andronache, care, împreună cu echipa Spitalului Universitar de Urgență București, a evaluat opțiunea unui dispozitiv mecanic pentru sprijinul inimii.

Cine este medicul care îi va monta sistemul ECMO lui Mircea Lucescu

Marius Andronache este unul dintre cei mai reputați cardiologi români din Franța, cu o carieră impresionantă în ritmologie și electrofiziologie. În Franța, Andronache activează la clinici specializate din Nancy, Paris și Nice, iar în România colaborează cu mari spitale private de cardiologie din București și Cluj, potrivit Prosport.

Doctorul Andronache are un portofoliu profesional impresionant: peste 3.500 de ablații prin radiofrecvență, 25 de implanturi de pacemaker, 5 implanturi de defibrilatoare cardiace și aproximativ 600 de studii electrofiziologice. Este membru al Societății Române de Cardiologie, al Societății Române de Stimulare Cardiologică și Electrofiziologie și al Societății Române de Reanimare.

Procedura de asistare mecanică cardiacă presupune implantarea sau conectarea unui dispozitiv extern sau intern la inimă, care preia parțial funcția de pompare a sângelui. Acest suport mecanic asigură oxigenarea organismului și protecția organelor vitale, precum rinichi, ficat și creier, în timp ce inima pacientului se stabilizează. Intervenția poate fi temporară sau pe termen lung și este utilizată exclusiv în cazuri critice, când metodele convenționale nu mai dau rezultate.

Cariera medicului include poziții prestigioase atât în Franța, cât și în România:

2023–2024 – Cardiolog Ritmolog, Clinica St George, Nice

2021–prezent – Cardiolog Ritmolog, Clinica Alleray Labrouste, Paris

2016–2020 – Medic, Unitatea de Ritmologie, CHRU Clermont-Ferrand

2008–prezent – Medic, Electrofiziologie, CHU Nancy

2003–2020 – Proctor ablații complexe 3D Biosense, Franța și internațional

1994–1999 – Rezidențiat cardiologie, CHU Cluj-Napoca

Această experiență îl recomandă pentru intervenții complexe, cum este montarea sistemului ECMO, care poate fi vital în situații critice de insuficiență cardiacă.

