Noi informații despre Mircea Lucescu. Medicii au luat decizia în privința operației selecționerului

Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu! Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a transmis luni după-masă, 6 aprilie, un nou comunicat în ceea ce privește starea fostului selecționer. Cadrele medicale iau acum în calcul o eventuală intervenție chirurgicală. Care este starea lui Mircea Lucescu?

De câteva zile, Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din București. Antrenorul a ajuns pe mâinile medicilor după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei, pe 29 martie. Ulterior, selecționerul a fost operat și i s-a montat un defibrilator cardiac intern. A fost vorba despre o intervenție minim invazivă, care a avut succes.

Însă, problemele nu s-au terminat aici pentru Mircea Lucescu, iar în data de 3 aprilie antrenorul a suferit un infarct. De atunci este monitorizat îndeaproape de medici.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) au venit cu noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Aceștia au transmis luni, 6 aprilie, că nu există elemente noi în evoluția stării de sănătate a antrenorului și au precizat că are loc o întâlnire complexă a personalului medical pentru stabilirea conduitei terapeutice imediate.

De asemenea, medicii au anunțat că au decis continuarea tratamentului inițial. Mai mult, marți, 7 aprilie, va avea loc o nouă evaluare în vederea unei eventuale intervenții chirugicale. Ar fi vorba despre o intervenție invazivă, de montare a unui sistem de asistare mecanica cardiaca (ECMO).

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATi, chirurgie cardiacă, hematologie), împreuna cu un medic cardiolog roman care activează în Franța, la solicitarea familiei. La aceasta întâlnire a participat și familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluata și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanica cardiaca (ECMO). Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, a transmis Spitalul Universitar luni după-masă, într-un nou comunicat de presă.

