Orezul, alimentul care hrănește lumea: cum a cucerit planeta din China antică până în Europa

Puține alimente au o poveste atât de lungă și de complexă precum orezul. Considerat cândva „grăunte sacru”, el a pornit din Asia acum mii de ani și a ajuns să hrănească astăzi peste jumătate din populația globului. Istoria lui înseamnă migrații, comerț, descoperiri și adaptări, dar și transformarea unui produs rar într-un aliment universal.

Originile: de la grăunte sacru la hrană pentru civilizații

Orezul este unul dintre cele mai vechi alimente de bază din lume. A fost domesticit pentru prima dată în China, în zona fluviului Yangtze, în urmă cu aproximativ 9.000 de ani, însă există dovezi că era folosit chiar și cu 10.000 de ani în urmă.

Primele populații care îl culegeau trăiau în sudul Chinei și nordul Vietnamului, în urmă cu 10.000–4000 î.Hr. Ulterior, cultivarea propriu-zisă este atestată în jurul anului 6000 î.Hr., când boabe de orez au fost descoperite în rămășițele satului antic Hemudu, în provincia Zhejiang din China.

Până în jurul anului 4000 î.Hr., cultivarea orezului, atât cu bob lung, cât și cu bob scurt, era deja bine stabilită în China și începea să se răspândească în India, unde orezul și orzul erau cunoscute drept „cei doi fii nemuritori ai cerului”.

Cum s-a răspândit orezul în lume

Din China, orezul s-a extins în Asia de Est, ajungând în Coreea și Japonia, apoi în India și Asia de Sud-Est. Ulterior, prin comerț și migrații, a ajuns în Orientul Mijlociu și, mult mai târziu, în Europa și în alte părți ale lumii.

Astăzi, orezul este cel mai important aliment de bază pentru majoritatea populației globului, depășind chiar și grâul în multe regiuni.

Drumul spre Europa: de la Antichitate la Evul Mediu

Europa a descoperit orezul relativ târziu. Primele contacte au avut loc după campaniile lui Alexandru cel Mare în India, când acest aliment a devenit cunoscut în zona Mediteranei.

Răspândirea reală a venit însă mult mai târziu. Arabii au introdus orezul în teritoriile spaniole începând cu anul 711, dar acesta nu s-a extins rapid în restul Europei. Abia în 1468, spaniolii au început să cultive orez de tip arborio la Pisa, în Italia, un soi cu bob scurt care avea să devină ulterior sinonim cu preparatul risotto.

În Anglia, orezul a ajuns în Evul Mediu, adus de navele comerciale care transportau mirodenii din Orient. Era considerat un ingredient prețios și era folosit mai ales în deserturi.

Influența bucătăriei indiene în secolul al XIX-lea și deschiderea către gastronomia orientală în secolul XX au contribuit la popularizarea orezului în întreaga Europă.

De ce era orezul un aliment de lux

În Europa medievală, orezul era scump și rar. Era importat din Asia sau din zonele controlate de arabi, iar transportul era dificil și costisitor.

În plus, cultivarea lui necesita condiții speciale, în special apă din abundență și sisteme de irigații, greu de realizat în multe regiuni europene. Din aceste motive, orezul era consumat mai ales de clasele înstărite și era folosit în preparate speciale.

Orezul nu este grâu, ci o plantă cerealieră din familia ierburilor. În multe culturi asiatice a fost considerat sacru, iar în India era numit chiar hrană divină.

Rolul său nu a fost doar alimentar, ci și simbolic, fiind asociat cu fertilitatea, viața și prosperitatea.

Câte tipuri de orez există și cum au apărut

Astăzi există peste 40.000 de varietăți de orez, dezvoltate de-a lungul a mii de ani. Din punct de vedere botanic, genul Oryza include sute de specii și subspecii.

Această diversitate a apărut prin adaptarea la diferite medii, de la câmpuri inundate la zone uscate, dar și prin selecția făcută de oameni, care au ales plantele cu cele mai bune caracteristici.

În esență, toate varietățile moderne provin din două mari tipuri: unele cu bob lung, care rămâne separat după gătire, și altele cu bob scurt, mai lipicios. Ulterior, prin hibridizare și agricultură modernă, au apărut numeroase soiuri cunoscute astăzi.

Știai că? Curiozități rapide despre orez

Orezul ascunde o mulțime de lucruri surprinzătoare, dincolo de rolul său de aliment de bază.

Orezul hrănește astăzi peste jumătate din populația globului, fiind consumat zilnic de miliarde de oameni, mai ales în Asia. Există peste 40.000 de varietăți diferite, fiecare adaptată unui anumit climat sau tip de sol. În Japonia, orezul a fost atât de valoros încât, în trecut, era folosit ca monedă de schimb.

În unele culturi asiatice, aruncarea orezului la nunți simbolizează fertilitatea și belșugul, un obicei care s-a răspândit ulterior și în Europa. De asemenea, orezul este una dintre puținele culturi care poate fi cultivată în câmpuri complet inundate, un sistem agricol unic în lume.

Interesant este și faptul că orezul alb nu este forma naturală a plantei, ci rezultatul procesării. Orezul brun păstrează mai multe fibre și nutrienți.

Cum a evoluat denumirea orezului

Denumirea acestui aliment are o istorie care reflectă traseul său prin lume. Cuvântul provine din aramaică, din forma „ourouzza”, și a trecut în limbile europene prin intermediul grecescului „oryzon” și al arabei „arozz”.

Această evoluție lingvistică arată clar drumul parcurs de orez din Orient spre Europa, odată cu comerțul și contactele culturale.

Orezul este una dintre cele mai vechi și importante culturi agricole din lume. A apărut în Asia acum mii de ani, s-a răspândit treptat pe toate continentele și a devenit aliment de bază pentru miliarde de oameni. Dintr-un produs rar și considerat lux în Europa, a ajuns astăzi un simbol al hranei universale și al diversității culturale.

