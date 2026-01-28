Acasă » Știri » Ce salariu are un viceprimar de comună. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul de locuitori

Ce salariu are un viceprimar de comună. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul de locuitori

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 14:05
Ce salariu are un viceprimar de comună. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul de locuitori
Ce salariu are un viceprimar în România

Funcția de viceprimar presupune responsabilități importante în administrarea localităților, iar mulți se întreabă care este venitul real al acestei poziții. Salariul unui viceprimar depinde în primul rând de dimensiunea comunei și de numărul de locuitori, iar în 2026 acesta continuă să varieze considerabil.

Viceprimarul joacă un rol esențial în administrația locală, lucrând alături de primar pentru a asigura buna funcționare a comunei. Acesta coordonează proiecte importante, supraveghează activitatea instituțiilor publice locale și poate prelua atribuții specifice atunci când primarul este indisponibil.

În general, venitul unui viceprimar se situează între aproximativ 8.000 și peste 13.000 de lei brut pe lună, ceea ce înseamnă între 4.700 și peste 7.600 de lei net. Pentru comunele mici, cu mai puțin de 5.000 de locuitori, salariul de bază brut este de aproximativ 8.450 de lei, rezultând un venit net de circa 4.900 de lei lunar. În cazul comunelor mai mari, cu o populație între 5.001 și 10.000 de locuitori, salariul brut depășește 13.000 de lei, iar suma netă ajunge la aproximativ 7.600 de lei.

Salarizarea are rolul nu doar de a recompensa efortul depus, ci și de a atrage și menține persoane calificate în administrația publică locală. În contextul economic actual, cu inflație moderată și creșteri salariale generale în sectorul public, veniturile viceprimarilor sunt considerate competitive, mai ales în comunele mai mari, oferind stabilitate financiară și posibilitatea de a desfășura proiecte cu impact asupra comunității.

Ce salariu are un viceprimar

Este important de menționat că aceste diferențe salariale reflectă și gradul de complexitate al activităților pe care le gestionează viceprimarii: comunele mai mari, cu infrastructură mai dezvoltată și un număr mai mare de angajați, presupun un nivel mai ridicat de responsabilitate, coordonare și implicare în proiecte publice, ceea ce se reflectă și în salariile mai mari.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu are un agent de penitenciar. Ce sumă primește lunar

Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar

