Cândva adorată de milioane de fani, vedeta a ajuns de nerecunoscut. A rupt legătura cu lumea, iar imaginile i-au lăsat pe toți fără cuvinte

Diva cândva adorată de milioane de oameni din întreaga lume acum a ajuns de nerecunoscut și a decis să renunțe la unele dintre lucrurile care, spune ea, o afectau la nivel personal.

Nemulțumită de modul în care s-a desfășurat viața ei în Statele Unite, Britney Spears s-a mutat de ceva vreme în Mexic și a ales să trăiască departe de lumina reflectoarelor, cu toate că nu a renunțat cu totul la viața publică. Ea a fost surprinsă recent, iar fanii nu au putut să creadă că în poză este chiar diva anilor 2000.

Artista, în vârstă de 44 de ani, și-a închis în luna noiembrie contul de Instagram, fapt care i-a surprins pe unii. Dispariția ei de pe rețeaua socială a venit după ce ea a distribuit o serie de videoclipuri emoționante și imagini care abordau rănile sale fizice, dificultățile personale și relația cu copiii ei, scrie MSN.

În zilele premergătoare, Spears a continuat să încarce clipurile obișnuite cu ea dansând, ceva ce fanii au asociat de mult timp cu stilul ei de exprimare. Cu toate acestea, de data aceasta, nu coregrafia a atras atenția, ci tonul descrierilor clipurilor. Mesajele păreau criptice și, uneori, tulburătoare. Potrivit revistei People, vedeta pop i-a menționat pe fiii ei, Jayden James și Sean Preston, într-o postare din 7 octombrie, menționând că aceștia trebuie „să se întoarcă în Maui”. Remarca a declanșat un val de speculații online despre starea ei mentală și emoțională, mai ales că Britney a trecut, de-a lungul vremii, prin momente foarte delicate în relația cu familia sa.

Ca răspuns la îngrijorarea crescândă legată de videoclipurile ei, Spears a clarificat că dansul era modul ei de a comunica și de a se conecta spiritual. Ea a spus că dansul a ajutat-o ​​să facă față problemelor.

Britney Spears nu mai vrea să audă de SUA

Vedeta pop a spus recent că a exclus orice concerte viitoare în Statele Unite, deși nu a oferit prea multe explicații de ce, spunându-le urmăritorilor săi că a luat această decizie „din motive extrem de sensibile”.

Spears nu a mai concertat în SUA din octombrie 2018. Vedeta a luat pauze de pe rețelele de socializare și în trecut, din motive similare. În 2024, și-a închis contul pe Instagram după ce și-a criticat familia într-o postare vehementă cu privire la disputa privind tutela sa. Presa a scris la acea vreme că artista era furioasă din cauza rezultatului înțelegerii legale care îl implica pe tatăl ei, Jamie Spears.

În urma lungii lor bătălii în instanță, vedeta pop s-ar fi confruntat cu dificultăți financiare semnificative. Surse au susținut că Britney a trebuit să acopere cheltuielile juridice ale tatălui ei, de aproximativ 2 milioane de dolari, cheltuind în același timp aproximativ 4 milioane de dolari pentru propria echipă juridică.

