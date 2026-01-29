Acasă » Știri » Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa la sărituri în apă de la mare înălţime

Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa la sărituri în apă de la mare înălţime

De: Andreea Stăncescu 29/01/2026 | 21:43
Sezonul competițional 2025 a fost unul spectaculos pentru săriturile în apă de la mare înălțime. Constantin Popovici a primit titlul de cel mai bun sportiv la nivel european în anul 2025 datorită performanțelor sale.

Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime, obținând 35,06% din voturile publicului, într-o competiție extrem de echilibrată.

Un moment-cheie al sezonului a fost reprezentat de Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, desfășurate pe 27 iulie 2025, unde Popovici, antrenat de Adrian Gavriliu, a cucerit medalia de bronz în proba de sărituri de la 27 de metri, acumulând 408,70 puncte. Această performanță a fost urmată de un nou rezultat important la etapa Cupei Mondiale de la Porto Flavia, unde sportivul român a urcat pe locul al doilea, demonstrând constanță și siguranță în execuții, în ciuda vârstei de 37 de ani.

„Constantin Popovici din România a fost desemnat câştigătorul titlului de cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime, în urma unui vot public care a recunoscut excelenţa sa susţinută pe parcursul unuia dintre cele mai exigente şi competitive sezoane din istoria recentă”, a transmis European Aquatics pe site-ul oficial.

De-a lungul întregului sezon din Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici s-a menținut în topul clasamentului și a rămas în lupta pentru titlu până la final, încheind competiția pe poziția secundă la general. Evoluțiile sale constante l-au transformat într-unul dintre cei mai solizi sportivi ai anului în această disciplină.

Sursa foto: Facebook

În clasamentul votului, spaniolul Carlos Gimeno a ocupat locul al doilea, cu 20,11%, după un sezon excelent, în care a obținut argint mondial și mai multe podiumuri internaționale. Pe poziția a treia s-a clasat italianul Andrea Barnaba, cu 19,72%, urmat de francezul Gary Hunt, cu 14,71%, câștigător al clasamentului general Red Bull. Un alt român, Cătălin Preda, a fost pe locul cinci, cu 10,33%, consolidând prezența României în elita mondială a săriturilor de la mare înălțime.

