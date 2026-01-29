Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa la sărituri în apă de la mare înălţime

Sezonul competițional 2025 a fost unul spectaculos pentru săriturile în apă de la mare înălțime. Constantin Popovici a primit titlul de cel mai bun sportiv la nivel european în anul 2025 datorită performanțelor sale.

Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime, obținând 35,06% din voturile publicului, într-o competiție extrem de echilibrată.

Un moment-cheie al sezonului a fost reprezentat de Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, desfășurate pe 27 iulie 2025, unde Popovici, antrenat de Adrian Gavriliu, a cucerit medalia de bronz în proba de sărituri de la 27 de metri, acumulând 408,70 puncte. Această performanță a fost urmată de un nou rezultat important la etapa Cupei Mondiale de la Porto Flavia, unde sportivul român a urcat pe locul al doilea, demonstrând constanță și siguranță în execuții, în ciuda vârstei de 37 de ani.

„Constantin Popovici din România a fost desemnat câştigătorul titlului de cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime, în urma unui vot public care a recunoscut excelenţa sa susţinută pe parcursul unuia dintre cele mai exigente şi competitive sezoane din istoria recentă”, a transmis European Aquatics pe site-ul oficial.

De-a lungul întregului sezon din Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici s-a menținut în topul clasamentului și a rămas în lupta pentru titlu până la final, încheind competiția pe poziția secundă la general. Evoluțiile sale constante l-au transformat într-unul dintre cei mai solizi sportivi ai anului în această disciplină.

În clasamentul votului, spaniolul Carlos Gimeno a ocupat locul al doilea, cu 20,11%, după un sezon excelent, în care a obținut argint mondial și mai multe podiumuri internaționale. Pe poziția a treia s-a clasat italianul Andrea Barnaba, cu 19,72%, urmat de francezul Gary Hunt, cu 14,71%, câștigător al clasamentului general Red Bull. Un alt român, Cătălin Preda, a fost pe locul cinci, cu 10,33%, consolidând prezența României în elita mondială a săriturilor de la mare înălțime.

