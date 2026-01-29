Acasă » Știri » Artista din România a confirmat despărțirea după 4 ani de relație: ”Între timp m-am mutat din țară!”

Artista din România a confirmat despărțirea după 4 ani de relație: ”Între timp m-am mutat din țară!”

De: roxana tudorescu 29/01/2026 | 23:05
Artista din România a confirmat despărțirea după 4 ani de relație: ”Între timp m-am mutat din țară!”
E oficial, cuplul s-a despărțit. Sursă: freepik
Zvonurile care circulau de câteva luni au fost confirmate chiar de ea! Mira a mărturisit că relația ei cu Levi a luat final. Artista a făcut o piesă despre acest moment dureros din viața ei și a avut un mesaj foarte emoționant despre cel care i-a fost alături timp de 4 ani. Toate detaliile în articol. 

Această veste nu mai vine tocmai ca un șoc pentru fani, asta pentru că zvonurile circulau de luni bune. Internauții au observat lipsa lui Levi din viața Mirei și s-au gândit că ruptura s-a produs, doar că ea nu confirmase încă acest aspect. 

Mira a confirmat despărțirea

Mira și Levi au format unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbiz. Astfel, fanii au fost uimiți pentru prima dată când au bănuit că relația lor a luat sfârșit, în urmă cu luni bune. 

Cei doi nu mai apăreau împreună, nu mai postau nimic unul alături de celălalt, ba chiar și-au petrecut separat și sărbătorile. Dacă până acum au preferat să rămână discreți, a venit momentul ca fanii lor să primească un răspuns. 

Mira a transmis un mesaj emoționant și a vorbit despre piesa care a luat  naștere la scurtă vreme după despărțire. 

„Aceasta este piesa care a luat naștere la scurtă vreme după ce eu și Levi am decis să ne despărțim. Au fost 4 ani superbi alături de unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut, o relație plină de lecții și iubire sinceră dar care și-a împlinit rostul și a lăsat în urmă o groază de amintiri frumoase, acum și această piesă. Asta e forma mea de terapie care sper să vă ajute și pe voi.”, a scris artista.

„Anumite pasaje din viață eu le consider că vor rămâne interesante dacă vor rămâne doar la cei care le-au trăit. Ce pot spune eu, multă lume se întreabă „de ce” și de ce dacă tot a fost, între timp eu m-am mutat din țară.”a spus și Levi.

