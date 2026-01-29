Artistul celebru care a aflat că mai are doar câteva luni de trăit: „Iau 8 tratamente diferite pentru problemele cardiace”

Rapper-ul american Ray J trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere al sănătății și spune că medicii îi prescriu toate medicamentele posibile în încercarea de a-i prelungi viața.

În acest context, specialiștii i-au prescris artistului opt tipuri diferite de medicamente, în ciuda prognosticului sumbru, scrie TMZ.

Artistul a povestit pentru presa peste Ocean că a mers la medici după ce a început să se simtă rău, iar specialiștii i-au dat foarte multe vești proaste. El spune că medicii nu sunt siguri în acest moment cât mai are de trăit și i-au recomandat să stea la pat și să-și ia medicamentele, în încercarea de a-i prelungi viața.

Ray J spune că medicii i-au dat doar câteva luni de trăit, spunându-le urmăritorilor săi că nu crede că va ajunge până în 2027. El spune că jumătate din inima lui „s-a înnegrit” și bate doar la 60% din capacitate. El spune că medicii i-au prescris mai multe medicamente diferite, inclusiv medicamentele pentru colesterol și alte substanțe pentru persoanele cu risc crescut de insuficiență cardiacă, printre altele.

Se pregătește pentru ce e mai rău

Doctorii i-au spus să se pregătească pentru posibilitatea de a-i fi montat un stimulator cardiac, deși nu va primi noi informații până nu se va întoarce la medic pentru un control peste 14 zile.

Ray J spune că medicii l-au avertizat să nu bea și să nu fumeze, ceea ce este dificil pentru el, dar face tot posibilul să rămână pe calea cea dreaptă. El spune că faptul că nu și-a putut vedea copiii „l-a doborât” – și l-a făcut să realizeze că trebuie să-și schimbe stilul de viață. Ray se află în prezent sub un ordin de protecție care îl împiedică să-și vadă copiii.

Cântărețul are o idee relativ bizară și spune că plănuiește să meargă în Haiti pentru a se vindeca. El spune că știe că națiunea insulară este într-un haos complet, dar spune că cercetările sale de până acum l-au condus la ideea că Haiti are leacuri pentru boli, inclusiv pentru boli de inimă, așa că este dispus să riște și să meargă acolo pentru tratament, mai arată sursa citată.

