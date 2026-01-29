Kristen Stewart vrea să plece din SUA! Actrița din Twilight acuză politicile lui Trump și anunță un posibil exil creativ în Europa

Actrița Kristen Stewart vorbește deschis despre plecarea din SUA și despre dificultatea de a lucra liber sub politicile „America First”, într-un nou episod tensionat din relația sa cu Donald Trump.

„Nu mai pot crea liber în America”

Kristen Stewart ia în calcul o despărțire radicală de Statele Unite. Actrița din Twilight a declarat, într-un interviu pentru The Times, că își construiește cariera de regizor în jurul Europei, pentru că în America simte că nu mai poate lucra liber. În contextul politic actual, dominat de discursurile și inițiativele președintelui Donald Trump, Stewart spune că libertatea artistică este serios afectată.

Debutul ei regizoral, The Chronology of Water, a fost filmat în Letonia tocmai pentru că, în opinia ei, realizarea proiectului ar fi fost „imposibilă” în Statele Unite. Actrița a explicat că amenințările lui Trump privind introducerea unor tarife masive pentru filmele produse în afara SUA sunt „înspăimântătoare” pentru întreaga industrie cinematografică.

„Realitatea se destramă complet sub Trump”, a spus Stewart, adăugând că poate artiștii ar trebui, în mod paradoxal, să-i urmeze exemplul și „să creeze ei înșiși realitatea în care vor să trăiască”. Deși își împarte viața între Los Angeles și New York, actrița recunoaște că probabil nu va mai locui mult timp în Statele Unite. „Nu pot lucra liber acolo”, a subliniat ea, chiar dacă nu își dorește să rupă complet legăturile cu publicul american.

Un conflict mai vechi cu Donald Trump

Kristen Stewart a mers și mai departe de atât, afirmând că ar prefera să realizeze filme în Europa și apoi „să le bage pe gât publicului american”, o declarație provocatoare care reflectă frustrarea ei față de sistemul actual. În septembrie, Donald Trump a reluat ideea impunerii unei taxe de 100% pentru filmele realizate în afara SUA, susținând că industria americană a fost „furată” de alte țări. Propunerea a stârnit reacții dure, inclusiv din partea guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, care a catalogat inițiativa drept „100% stupidă” și extrem de dăunătoare industriei cinematografice.

Pentru Stewart, tensiunile cu Trump nu sunt o noutate. Relația lor conflictuală datează de peste un deceniu, din perioada scandalului mediatic în care actrița a fost implicată pe vremea când forma un cuplu cu Robert Pattinson. La acea vreme, Trump a publicat mai multe mesaje acide la adresa ei, reluând atacurile în stilul lui caracteristic.

Recent, într-un interviu pentru New York Times, actrița a descris industria divertismentului ca fiind un „iad capitalist” care marginalizează vocile incomode și face extrem de dificilă exprimarea artistică onestă. În acest context, ideea unui exil creativ în Europa pare nu doar o opțiune, ci mai degrabă o necesitate.

CITEȘTE ȘI:

Melania Trump și-a primit apropiații la Casa Albă pentru o proiecție exclusivă a documentarului despre viața sa. „Este un moment istoric”

Donald Trump face public un SMS de la Emmanuel Macron despre Groenlanda. Ce i-a transmis președintele francez