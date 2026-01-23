Donald Trump face public un SMS de la Emmanuel Macron despre Groenlanda. Ce i-a transmis președintele francez

Într-un gest spectaculos, tipic stilului său politic, Donald Trump a făcut public un mesaj privat primit de la Emmanuel Macron, expunând diferențele de viziune dintre Washington și Paris asupra Groenlandei. Episodul, relatat și analizat în presa internațională, inclusiv în Vanity Fair, oferă o privire rară în culisele diplomației de nivel înalt și în fragilul echilibru al relațiilor dintre cei doi lideri.

Un mesaj privat devenit public

Marți dimineață, Donald Trump a surprins din nou opinia publică printr-o postare pe rețeaua sa, Truth Social. Printre mesajele sale obișnuite, președintele american a publicat o captură de ecran cu un SMS trimis de Emmanuel Macron, dezvăluind astfel un schimb privat care evidențiază dezacordurile politice dintre cei doi. Gestul a fost interpretat ca o mișcare calculată, menită să transmită un semnal de forță, dar și să pună presiune diplomatică asupra Parisului.

În mesajul său, Emmanuel Macron își exprimă deschis neînțelegerea față de poziția Statelor Unite în privința Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. „Nu înțeleg ce faceți cu Groenlanda”, îi scrie liderul francez omologului său american, subliniind totodată dorința de cooperare pe alte dosare sensibile, precum Siria sau Iranul. Tonul mesajului este cordial, dar ferm, sugerând o divergență reală de viziune asupra echilibrului geopolitic în zona arctică.

În același SMS, Macron îi propune lui Trump o cină specială la Paris, menită să reunească actori-cheie ai scenei internaționale, printre care Rusia, Ucraina, Danemarca și Siria. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc joi seară și a fost descris de apropiați drept un fel de „mini-G7”, o încercare de relansare a dialogului într-un context internațional tot mai fragmentat. Macron își încheie mesajul într-o notă personală, semnând simplu „Emmanuel”, un detaliu care accentuează dimensiunea informală a schimbului.

Reacția Parisului și linia oficială

Din anturajul președintelui francez s-a transmis rapid că publicarea mesajului nu face decât să confirme coerența poziției lui Emmanuel Macron, atât în spațiul public, cât și în discuțiile private. Potrivit aceleiași surse, respectarea suveranității și a integrității teritoriale a statelor, inclusiv în cazul Groenlandei, rămâne un principiu nenegociabil pentru Franța, în calitate de aliat NATO și actor implicat în securitatea regiunii arctice.

Dincolo de încercările de dialog, relațiile dintre Paris și Washington sunt marcate de tensiuni tot mai vizibile. Donald Trump a amenințat public cu majorarea drastică a taxelor vamale pentru vinurile și șampaniile franceze, ca reacție la refuzul lui Macron de a se alătura „Consiliului Păcii” propus de administrația americană. Declarațiile sale, făcute în fața jurnaliștilor în Florida, au avut un ton dur și personal, sugerând că liderul francez se apropie de finalul mandatului său.

Publicarea unui mesaj privat între doi șefi de stat marchează o ruptură față de codurile clasice ale diplomației. Episodul scoate la iveală nu doar tensiunile politice legate de Groenlanda, ci și stilurile radical diferite de exercitare a puterii. Între invitații cordiale și amenințări comerciale, relația Trump–Macron rămâne un exemplu elocvent al modului în care politica internațională contemporană se joacă tot mai des în spațiul public, sub privirea atentă a presei globale.

