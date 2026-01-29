Ginerele lui Gheorghe Mustață, în doliu după o tragedie neașteptată! Pierdere grea pentru familia temutului lider al galeriei FCSB

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB trece prin momente grele. Unchiul ginerelui său, Gelu Puștiu, a decedat, iar familia îndurerată a postat pe rețelele de socializare mesaje de adio. Tragedia s-ar fi întâmplat în urma unui banal accident. CANCAN.RO are detalii!

Gelu Puștiu a fost un dezvoltator imobiliar de succes, iar vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste familia liderului galeriei FCSB. Bebică, ginerele lui Gheorghe Mustață și-a pierdut unchiul, iar anunțul a fost făcut chiar de fiul lui Gelu Puștiu, pe rețelele de socializare. Sursele noastre spun că Gelu Puștiu și-a pierdut viața în urma unui accident banal. Ar fi căzut pe gheață, apoi ar fi apărut niște complicații care i-au adus sfârșitul.

Bebică, la fel ca și regretatul său unchi, activează pe piața imobiliară și este un jucător important în aria aceasta. Este căsătorit cu fiica temutului Gheorghe Mustață, Camelia, iar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și s-au căsătorit cu mare fast în 2019.

Doliu în familia temutului Gheorghe Mustață

Fiul lui Gelu Puștiu, Alberto, a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care a anunțat decesul părintelui său și i-a îndemnat pe cei care l-au apreciat să îi aducă un ultim omagiu.

Vă anunț cu tristețe că tatăl meu a plecat dintre noi. Mâine va fi adus acasă, Ilfov, Popești Leordeni. Vă așteptăm pe cei care doriți să vă luați rămas bun. Dumnezeu să-l odihnească în pace, se arată în postarea lui Alberto, fiul lui Gelu Puștiu.

Familia lui Gheorghe Mustață a intrat în atenția presei prin intermediul ginerelui său, Bebică. În urmă cu câțiva ani, CANCAN.RO vă povestea cum clanul Ștoacă, care pusese stâpânire pe mai multe zone din București, s-ar fi împărțit în două, iar Bebică ar fi fost implicat într-un scandal de zile mari. Bebică, văr cu Marius Ștoacă, împreună cu câțiva amici, le-a aplicat o corecție cum numai în filme mai vezi „trădătorilor” (doi tineri care au ales altă cale, fiind împotriva lui Bebică). (VEZI AICI DETALII)

Dar nu doar scandalurile l-au propulsat pe Bebică în atenția tuturor. Despre nunta lui cu Camelia Mustață, fiica șefului galeriei FCSB s-a vorbit multă vreme. Și pe bună dreptate! Se pare că a fost prima nuntă fără dar din lumea interlopilor. În 2019, cei doi au ales să facă pasul cel mare, iar evenimentul a fost unul grandios. O mega-petrecere la Snagov, cu tot felul de programe artistice și artiști unul și unul, care au întreținut atmosfera. Loredana Groza a fost prima care a deschis petrecerea și adat startul unei seri de poveste.

Horia Brenciu a fost li el prezent, dar și starul din Bulgaria Azis. Sursele CANCAN.RO spun că artiștii invitați să performeze ar fi fost plătiți cu nici mai mult, nici mai puțin de 100.000 de euro. O nimica toată, dacă ne gândim la costurile finale la care a ajuns evenimentul, peste un milion de euro. Iar tortul a fost unul greu de egalat, a avut 8 etaje și trei metri înălțime.

