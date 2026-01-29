Acasă » Știri » Ilinca Vandici și Bogdan Ivano, sarea și piperul unei iubiri care a zguduit finalul anilor 2000

Ilinca Vandici și Bogdan Ivano, sarea și piperul unei iubiri care a zguduit finalul anilor 2000

De: Paul Hangerli 29/01/2026 | 23:10
Ilinca Vandici și Bogdan Ivano, sarea și piperul unei iubiri care a zguduit finalul anilor 2000
Ilinca Vandici și Bogdan Ivanof, sursa- arhiva CANCAN.RO

La finalul anilor 2000, când showbizul românesc era mai mic, dar scandalurile erau mai sonore, o relație a reușit să facă mult zgomot, multe coperți și și mai multe sprâncene ridicate. În centrul poveștii: Ilinca Vandici și Bogdan Ivanof. Sacul și petecul, foc și benzină, iubire și telenovelă trăită pe bune.

Vara aceea în care păreau fericiți

E vară. Ne dăm seama după haine. Locația? Necunoscută. Dar pare un hotel. Sau, cine știe, poate chiar Capitala, după o noapte fierbinte în care paparazzii n-au dormit. Nu știm și nici nu insinuăm – doar ne imaginăm, pentru că imaginația e gratuită, iar dragostea nu e rușinoasă. Din contră, e cel mai frumos lucru de pe pământ.

Bogdan poartă blugi, tricou alb și papuci, o reminiscență clară a unei veri petrecute prin Turcia sau măcar prin Vama Veche. Are ceasul la mână, telefonul în mână și o privire fixată direct spre cameră, de parcă îl zărise deja pe colegul nostru de redacție. Ilinca e naturală, cum rar o vedeai atunci: ochelari mari de soare, fără urmă de ruj, blugi trei sferturi și o bluză albă. Par bronzați, deci, prin consens jurnalistic, merg spre plajă. Sau tocmai veneau de la „definitivat bronzul”.

Cine era Bogdan Ivanof în povestea asta

Bogdan Ivanof era deja un nume cunoscut în presa mondenă. Nu printr-o meserie clar definită, ci printr-o specializare mult mai vizibilă: relațiile cu femei celebre. Fratele lui Sabin Ivanof și cumnat al Simonei Pătruleasa, Bogdan se mișca lejer în cercurile mondene și părea mereu înconjurat de camere, zvonuri și suspiciuni.

Presa l-a asociat, de-a lungul timpului, cu nume grele din showbizul feminin, de la Gina Pistol la Andreea Mantea. Un personaj despre care nu știai exact ce face, dar știai sigur că apare cu cineva cunoscut.

Ilinca Vandici, fata venită din Oradea să cucerească jungla

Venită la 17 ani din Oradea în „jungla” Capitalei, Ilinca Vandici părea că știe exact ce vrea. Blondă, ambițioasă, studentă la Management-Marketing la Universitatea Româno-Americană, fostă „meteoristă”, fost manechin vorbitor la Essenze, gazdă la Bulevard și apoi copilot la Magic Taxi, Ilinca dăduse mult din coate – sau din glezne, cum ar spune cârcotașii – ca să ajungă „cea mai tânără prezentatoare de televiziune”.

La 19 ani știa „totul despre Meteo”, inclusiv de unde bate vântul. Și bătea bine. Frumusețea, privirea inteligentă și tupeul controlat au convins televiziunile că au în față un produs bun. Iar Ilinca nu se ascundea: voia să fie model. Model pentru tinere, model de urmat, fotomodel, toate la un loc.

Totuși, Ilinca refuza nudurile, invoca normele morale insuflate de tatăl ei și vorbea despre Mizerabilii, în timp ce presa vorbea despre iubiți, rivale și „nulități”. Era, pe scurt, material perfect de tabloid.

Ilinca Vandici și Bogdan Ivanof, sursa- arhiva CANCAN.RO

Răceală, evitări și declarații tăioase

Relația cu Bogdan Ivanof a fost intens mediatizată. Cât să afle lumea, cât să se scrie, cât să se comenteze.

Apoi a venit momentul inevitabil. Relația Ilinca Vandici – Bogdan Ivanof a explodat într-un scandal care a ținut primele pagini. Cei doi hotărâseră să locuiască separat, „pentru puțină libertate”. Bogdan, devenit suspicios, a făcut ce făcea orice personaj de telenovelă cu acces la telefoane: a verificat.

Au urmat mesaje compromițătoare, urmăriri și finalul demn de un scenariu prost, dar delicios pentru presă: Bogdan ar fi apărut în casa Ilincăi și ar fi găsit-o în pat cu un tânăr de 22 de ani, Andrei, fiul patronilor salonului de frumusețe a cărui imagine era chiar Ilinca. Relația s-a rupt, războiul a început, iar tabloidele au avut ce mânca luni bune.

Ca tacâmul să fie complet, Ilinca nu se afla nici pe aceeași lungime de undă cu Simona Pătruleasa, cealaltă „iubită” din familia Ivanof. Diferență de vârstă, hobby-uri diferite, telefoane inexistente. Totul spus elegant, dar tăios.

Când a fost întrebată despre ruptura de Bogdan Ivanof, Ilinca a evitat un răspuns direct, lăsând să se înțeleagă că povestea se încheiase. Definitiv.

Apoi, Ilinca „a zburat” mai departe, direct în curtea lui Cocoș, mai exact în brațele lui Alin, fiul vitreg al Elenei Udrea. S-a orientat fata, ar spune gurile rele. Tânăr, rebel, cu bani și cu o familie din care aveai ce învăța.

Final de poveste

Privind acum fotografia din arhiva CANCAN.RO, e greu să nu zâmbești. Erau tineri, bronzați, siguri pe ei și complet nepregătiți pentru furtuna care urma. Ilinca Vandici și Bogdan Ivanof au fost, pentru o vreme, cuplul perfect pentru presa mondenă: frumoși, vocali, imprevizibili. Sacul și petecul, acul și suveica, sarea și piperul. Iar scandalul? Bonusul inevitabil.

CITEȘTE ȘI:  Noaptea a păstrat secretul, iar fotografia l-a trădat. Timpul a făcut restul

Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea care n-avea cum să se termine bine

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România: ”Nu ne-a venit să credem”
Știri
Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din…
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de protecție”
Știri
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de protecție”
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
Gandul.ro
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Cel puțin zece români au fost ridicați de ICE în SUA. „Poți fi arestat doar pentru că ai accent”/ „O româncă a fost preluată de pe bicicletă”
Adevarul
Cel puțin zece români au fost ridicați de ICE în SUA. „Poți fi...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
Gandul.ro
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei ...
Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România: ”Nu ne-a venit să credem”
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de ...
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de protecție”
Vladimir Drăghia a dat de bani sau de belea? A băgat mâna adânc în buzunar și a făcut un gest ...
Vladimir Drăghia a dat de bani sau de belea? A băgat mâna adânc în buzunar și a făcut un gest de multe milioane pentru soție
Cristina Spătar, adevărul despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu. A spus-o fără rețineri, la aproape ...
Cristina Spătar, adevărul despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu. A spus-o fără rețineri, la aproape 3 ani de la nuntă!
Care sunt filmele care ar fi putut pune capăt carierei lui Leonardo DiCaprio?
Care sunt filmele care ar fi putut pune capăt carierei lui Leonardo DiCaprio?
Ginerele lui Gheorghe Mustață, în doliu după o tragedie neașteptată! Pierdere grea pentru familia ...
Ginerele lui Gheorghe Mustață, în doliu după o tragedie neașteptată! Pierdere grea pentru familia temutului lider al galeriei FCSB
Vezi toate știrile
×