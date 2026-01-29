Ilinca Vandici și Bogdan Ivano, sarea și piperul unei iubiri care a zguduit finalul anilor 2000

La finalul anilor 2000, când showbizul românesc era mai mic, dar scandalurile erau mai sonore, o relație a reușit să facă mult zgomot, multe coperți și și mai multe sprâncene ridicate. În centrul poveștii: Ilinca Vandici și Bogdan Ivanof. Sacul și petecul, foc și benzină, iubire și telenovelă trăită pe bune.

Vara aceea în care păreau fericiți

E vară. Ne dăm seama după haine. Locația? Necunoscută. Dar pare un hotel. Sau, cine știe, poate chiar Capitala, după o noapte fierbinte în care paparazzii n-au dormit. Nu știm și nici nu insinuăm – doar ne imaginăm, pentru că imaginația e gratuită, iar dragostea nu e rușinoasă. Din contră, e cel mai frumos lucru de pe pământ.

Bogdan poartă blugi, tricou alb și papuci, o reminiscență clară a unei veri petrecute prin Turcia sau măcar prin Vama Veche. Are ceasul la mână, telefonul în mână și o privire fixată direct spre cameră, de parcă îl zărise deja pe colegul nostru de redacție. Ilinca e naturală, cum rar o vedeai atunci: ochelari mari de soare, fără urmă de ruj, blugi trei sferturi și o bluză albă. Par bronzați, deci, prin consens jurnalistic, merg spre plajă. Sau tocmai veneau de la „definitivat bronzul”.

Cine era Bogdan Ivanof în povestea asta

Bogdan Ivanof era deja un nume cunoscut în presa mondenă. Nu printr-o meserie clar definită, ci printr-o specializare mult mai vizibilă: relațiile cu femei celebre. Fratele lui Sabin Ivanof și cumnat al Simonei Pătruleasa, Bogdan se mișca lejer în cercurile mondene și părea mereu înconjurat de camere, zvonuri și suspiciuni.

Presa l-a asociat, de-a lungul timpului, cu nume grele din showbizul feminin, de la Gina Pistol la Andreea Mantea. Un personaj despre care nu știai exact ce face, dar știai sigur că apare cu cineva cunoscut.

Ilinca Vandici, fata venită din Oradea să cucerească jungla

Venită la 17 ani din Oradea în „jungla” Capitalei, Ilinca Vandici părea că știe exact ce vrea. Blondă, ambițioasă, studentă la Management-Marketing la Universitatea Româno-Americană, fostă „meteoristă”, fost manechin vorbitor la Essenze, gazdă la Bulevard și apoi copilot la Magic Taxi, Ilinca dăduse mult din coate – sau din glezne, cum ar spune cârcotașii – ca să ajungă „cea mai tânără prezentatoare de televiziune”.

La 19 ani știa „totul despre Meteo”, inclusiv de unde bate vântul. Și bătea bine. Frumusețea, privirea inteligentă și tupeul controlat au convins televiziunile că au în față un produs bun. Iar Ilinca nu se ascundea: voia să fie model. Model pentru tinere, model de urmat, fotomodel, toate la un loc.

Totuși, Ilinca refuza nudurile, invoca normele morale insuflate de tatăl ei și vorbea despre Mizerabilii, în timp ce presa vorbea despre iubiți, rivale și „nulități”. Era, pe scurt, material perfect de tabloid.

Răceală, evitări și declarații tăioase

Relația cu Bogdan Ivanof a fost intens mediatizată. Cât să afle lumea, cât să se scrie, cât să se comenteze.

Apoi a venit momentul inevitabil. Relația Ilinca Vandici – Bogdan Ivanof a explodat într-un scandal care a ținut primele pagini. Cei doi hotărâseră să locuiască separat, „pentru puțină libertate”. Bogdan, devenit suspicios, a făcut ce făcea orice personaj de telenovelă cu acces la telefoane: a verificat.

Au urmat mesaje compromițătoare, urmăriri și finalul demn de un scenariu prost, dar delicios pentru presă: Bogdan ar fi apărut în casa Ilincăi și ar fi găsit-o în pat cu un tânăr de 22 de ani, Andrei, fiul patronilor salonului de frumusețe a cărui imagine era chiar Ilinca. Relația s-a rupt, războiul a început, iar tabloidele au avut ce mânca luni bune.

Ca tacâmul să fie complet, Ilinca nu se afla nici pe aceeași lungime de undă cu Simona Pătruleasa, cealaltă „iubită” din familia Ivanof. Diferență de vârstă, hobby-uri diferite, telefoane inexistente. Totul spus elegant, dar tăios.

Când a fost întrebată despre ruptura de Bogdan Ivanof, Ilinca a evitat un răspuns direct, lăsând să se înțeleagă că povestea se încheiase. Definitiv.

Apoi, Ilinca „a zburat” mai departe, direct în curtea lui Cocoș, mai exact în brațele lui Alin, fiul vitreg al Elenei Udrea. S-a orientat fata, ar spune gurile rele. Tânăr, rebel, cu bani și cu o familie din care aveai ce învăța.

Final de poveste

Privind acum fotografia din arhiva CANCAN.RO, e greu să nu zâmbești. Erau tineri, bronzați, siguri pe ei și complet nepregătiți pentru furtuna care urma. Ilinca Vandici și Bogdan Ivanof au fost, pentru o vreme, cuplul perfect pentru presa mondenă: frumoși, vocali, imprevizibili. Sacul și petecul, acul și suveica, sarea și piperul. Iar scandalul? Bonusul inevitabil.

CITEȘTE ȘI: Noaptea a păstrat secretul, iar fotografia l-a trădat. Timpul a făcut restul

Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea care n-avea cum să se termine bine