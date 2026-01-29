Acasă » Știri » Care sunt filmele care ar fi putut pune capăt carierei lui Leonardo DiCaprio?

29/01/2026
Leonardo Di Caprio, sursa- captură social media Warner Bros

Două eșecuri sonore, extrem de mediatizate, au fost la un pas să deraieze cariera lui Leonardo DiCaprio, demonstrând că până și legendele de la Hollywood sunt la o singură decizie greșită distanță de prăbușire. De la Titanic până la producții recente, filmografia lui DiCaprio este un adevărat manual de excelență în cinematografia modernă. În timp, actorul și-a construit reputația unuia dintre cei mai constanți și respectați actori ai generației sale — un model de urmat, întruchiparea succesului.

„The Beach” – un pas greșit după Titanic

„The Beach” a apărut la doar câțiva ani după ce DiCaprio devenise un fenomen global odată cu Titanic. Așteptările erau uriașe, însă rezultatul a fost dezamăgitor.

Bazat pe romanul omonim scris de Alex Garland, filmul spune povestea lui Richard, un tânăr american aflat în Bangkok, care descoperă o hartă misterioasă ce promite accesul la un paradis tropical ascuns. Împreună cu câțiva prieteni, pornește într-o aventură care se dovedește mult mai întunecată decât părea inițial.

Deși interpretarea lui DiCaprio, coloana sonoră și peisajele exotice au fost apreciate, criticii au considerat filmul o adaptare superficială și confuză a romanului. Pe Rotten Tomatoes, pelicula are un scor de doar 21%, consensul critic fiind că filmul este „neclar și lipsit de direcție”, în ciuda imaginii spectaculoase.

Succesul moderat de box office (144 de milioane de dolari) a fost pus, în mare parte, pe seama popularității uriașe a actorului după Titanic.

În plus, producția a fost afectată de scandaluri ecologice. Filmările din Thailanda, în zona Maya Bay, au stârnit indignare după ce decorul natural a fost modificat artificial pentru a arăta „mai paradisiac”. Intervențiile asupra mediului au atras critici dure din partea autorităților locale și a activiștilor de mediu, relatate inclusiv de The Guardian.

Deși echipa a încercat ulterior refacerea ecosistemului, daunele au fost ireversibile. În final, „The Beach” a fost considerat un eșec artistic, iar DiCaprio a primit chiar o nominalizare la Razzie Awards. Un risc mare, cu un câștig aproape inexistent.

„J. Edgar” – un rol intens, un film discutabil

Lansat în 2011, „J. Edgar” urmărește cariera controversată a lui J. Edgar Hoover, legendarul director al FBI. Filmul acoperă perioada de început a activității sale, pornind de la raidurile Palmer din 1919.

Din nou, DiCaprio a fost lăudat pentru prestația sa, însă filmul, per ansamblu, nu a convins. Cu un buget de 35 de milioane de dolari și încasări de aproximativ 84 de milioane, rezultatul a fost considerat modest, mai ales având în vedere numele implicate.

Pe Rotten Tomatoes, pelicula are un scor de 44%, criticii apreciind jocul actoricesc, dar criticând machiajul, povestea fragmentată și lipsa de coerență narativă. The Guardian a descris filmul drept o „narațiune nesigură”, acuzând omiterea unor episoade esențiale din viața personajului.

Pentru DiCaprio, rolul s-a dovedit a fi unul extrem de solicitant. Actorul a declarat că stilul de lucru al lui Clint Eastwood — rapid, spontan și cu puține repetiții — l-a forțat să fie permanent în alertă. Volumul mare de scene și complexitatea emoțională a personajului au transformat filmul într-o adevărată probă de rezistență.

Efortul nu a fost zadarnic: DiCaprio a obținut nominalizări la Globurile de Aur și la premiile SAG pentru interpretarea sa.

Privite retrospectiv, „The Beach” și „J. Edgar” sunt exemple clare că nici măcar cele mai mari staruri nu sunt imune la eșec. Cu toate acestea, ele demonstrează și capacitatea lui Leonardo DiCaprio de a se reinventa, de a învăța din greșeli și de a reveni mai puternic.

Cariera sa nu doar că a supraviețuit acestor momente dificile, dar a devenit și mai solidă — o dovadă că adevărata valoare se vede nu în absența eșecurilor, ci în modul în care le depășești.

