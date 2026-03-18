Averea uitată din sertarele românilor poate aduce bani. Statul pregătește sute de puncte de colectare

Mulți dintre români țin în sertare telefoane vechi. Conform unei statistici, 83 de români dintr-o sută le păstrează. Acestea pot costa acum o avere, iar statul vrea să ofere bani pe ele.

Românii au fost strângători ani la rândul. Fiecare dintre noi are cel puțin un obiect vechi pe care l-am păstrat în sertare. Telefoanele sunt cel mai adesea ținute și uitate prin diferite locuri. Chiar dacă nu mai pot fi folosite majoritatea dintre ele, acestea sunt păstrate din mai multe motive. Deși puțini știu acest lucru, foarte multe mobile vechi costă acum o avere. Și pentru că oamenii nu mai au ce face cu ele, statul vine cu o idee de program: vrea să ofere bani deținătorilor de telefoane pentru a le strânge la punctele de colectare pregătite.

Averi uitate în sertare

Un studiu recent arată că mulți oameni țin în case diferite electrocasnice vechi. Cei mai mulți păstrează telefoanele. Unii dintre ei se gândesc că mai pot fi reparate, alții le păstrează pentru urgențe, iar alții pentru că reprezintă ceva important pentru ei din punct de vedere sentimental. Puțini știu că acestea pot avea o valoare uriașă și le pot aduce sume de bani considerabile. Aproape 40% dintre români spun că le țin în speranța că vor primi vouchere sau bani pe ele. În țara noastră, multe magazine oferă un astfel de serviciu.

Derulăm în această perioadă o campanie de buy-back pentru aparate frigorifice, maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, cuptoare, aragaze şi plite incorporabile. Primesc un cupon cu valoarea de 150 de lei, pe care îl pot folosi ulterior, spune Marian, manager de magazin electrocasnice.

Investiții uriașe în reciclare

Ministrul Mediului a declarat în acest an că a făcut investiții considerabile în ceea ce privește reciclarea și că primăriile vor avea contract cu un operator economic.

Sute de centre de aport voluntar care vor fi create până la finalul lunii august. Am investit, de asemenea, şi în zeci de fabrici de reciclare, care şi ele vor primi banii anul acesta. Fiecare primărie va avea un contract semnat cu un operator economic, a spus Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

De asemenea, primăriile vor avea obligația de a pune la dispoziție puncte de colectare sau o caravană care va prelua electrocasnicele românilor.

Din PNRR sunt deschise acum câteva zeci. Încă din 2015 este obligaţia legală ca primăria să asigure nişte puncte de colectare, sau o caravană de ridicare periodică. Anumite primării oferă şi servicii de transport şi manipulare, a declarat Raul Pop, expert în economia circulară.

