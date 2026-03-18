Averea uitată din sertarele românilor poate aduce bani. Statul pregătește sute de puncte de colectare

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 21:13
Telefoanele vechi sunt extrem de valoroase/ Sursa foto colaj: Pixabay

Mulți dintre români țin în sertare telefoane vechi. Conform unei statistici, 83 de români dintr-o sută le păstrează. Acestea pot costa acum o avere, iar statul vrea să ofere bani pe ele.

Românii au fost strângători ani la rândul. Fiecare dintre noi are cel puțin un obiect vechi pe care l-am păstrat în sertare. Telefoanele sunt cel mai adesea ținute și uitate prin diferite locuri. Chiar dacă nu mai pot fi folosite majoritatea dintre ele, acestea sunt păstrate din mai multe motive. Deși puțini știu acest lucru, foarte multe mobile vechi costă acum o avere. Și pentru că oamenii nu mai au ce face cu ele, statul vine cu o idee de program: vrea să ofere bani deținătorilor de telefoane pentru a le strânge la punctele de colectare pregătite.

Averi uitate în sertare

Un studiu recent arată că mulți oameni țin în case diferite electrocasnice vechi. Cei mai mulți păstrează telefoanele. Unii dintre ei se gândesc că mai pot fi reparate, alții le păstrează pentru urgențe, iar alții pentru că reprezintă ceva important pentru ei din punct de vedere sentimental. Puțini știu că acestea pot avea o valoare uriașă și le pot aduce sume de bani considerabile. Aproape 40% dintre români spun că le țin în speranța că vor primi vouchere sau bani pe ele. În țara noastră, multe magazine oferă un astfel de serviciu.

Derulăm în această perioadă o campanie de buy-back pentru aparate frigorifice, maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, cuptoare, aragaze şi plite incorporabile. Primesc un cupon cu valoarea de 150 de lei, pe care îl pot folosi ulterior, spune Marian, manager de magazin electrocasnice.

Investiții uriașe în reciclare

Ministrul Mediului a declarat în acest an că a făcut investiții considerabile în ceea ce privește reciclarea și că primăriile vor avea contract cu un operator economic.

Sute de centre de aport voluntar care vor fi create până la finalul lunii august. Am investit, de asemenea, şi în zeci de fabrici de reciclare, care şi ele vor primi banii anul acesta. Fiecare primărie va avea un contract semnat cu un operator economic, a spus Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

De asemenea, primăriile vor avea obligația de a pune la dispoziție puncte de colectare sau o caravană care va prelua electrocasnicele românilor.

Din PNRR sunt deschise acum câteva zeci. Încă din 2015 este obligaţia legală ca primăria să asigure nişte puncte de colectare, sau o caravană de ridicare periodică. Anumite primării oferă şi servicii de transport şi manipulare, a declarat Raul Pop, expert în economia circulară.

VEZI ȘI: O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte când a aflat cât valoreaz

O femeie a cumpărat această pușculiță dintr-un târg de vechituri și a avut parte de surpriza vieții. Ce se afla în ea

Iți recomandăm
Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”
Știri
Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”
Ce intervenție își dorește Iustina Loghin după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” vrea o schimbare radicală
Știri
Ce intervenție își dorește Iustina Loghin după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” vrea o schimbare radicală
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Mediafax
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în...
ULTIMA ORĂ
Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”
Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”
Ce intervenție își dorește Iustina Loghin după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” ...
Ce intervenție își dorește Iustina Loghin după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” vrea o schimbare radicală
Primele imagini cu fiica lui TJ Miles și Franciscăi. Cum arată soția fostului concurent de la Survivor, ...
Primele imagini cu fiica lui TJ Miles și Franciscăi. Cum arată soția fostului concurent de la Survivor, la o lună după naștere
Iuliana Pepene, din nou în brațele fostului. Împăcare surpriză, cu pericol la orizont! Alex Roman ...
Iuliana Pepene, din nou în brațele fostului. Împăcare surpriză, cu pericol la orizont! Alex Roman nu e singurul care îi dă târcoale
Trend periculos pe TikTok, promovat și de Kendall Jenner: Poate un medicament împotriva acneei să ...
Trend periculos pe TikTok, promovat și de Kendall Jenner: Poate un medicament împotriva acneei să micșoreze nasul? Ce spun specialiștii
Mama lui Cătălin Botezatu i-a interzis luxul în public. Motivul: „Te expui prea mult!”
Mama lui Cătălin Botezatu i-a interzis luxul în public. Motivul: „Te expui prea mult!”
Vezi toate știrile