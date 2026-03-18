Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său

Clubul FC Rapid București trece printr-un moment dificil, cu puțin timp înaintea meciului din deplasare cu CFR Cluj. Antrenorul echipei, Constantin Gâlcă, se confruntă cu o pierdere dureroasă în familie, după ce tatăl său, Ion Gâlcă, a încetat din viață. Tragedia vine la doar câteva luni după un alt moment greu pentru tehnician, care și-a pierdut fratele mai mare în toamna anului trecut.

Vestea decesului a fost făcută publică de club, care și-a exprimat sprijinul față de antrenor și familia acestuia în aceste momente dificile. Mesajele de solidaritate au venit rapid din partea suporterilor și a celor apropiați echipei.

„Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său.

Familia Rapid este alături Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de FC Rapid pe rețelele de socializare.

Ion Gâlcă locuia lângă blocul unde a avut loc explozia din Rahova

Ion Gâlcă locuia în cartierul Rahova, în apropierea unui bloc unde a avut loc o explozie puternică în octombrie 2025. Deflagrația a provocat distrugeri semnificative în zonă, afectând inclusiv clădiri din vecinătate, printre care și Liceul Dimitrie Bolintineanu.

Ion Gâlcă locuia în același imobil, într-o scară alăturată celei afectate, unde avea și rolul de administrator. Zona respectivă are o semnificație aparte pentru antrenor, fiind locul în care și-a petrecut o parte din copilărie. La momentul incidentului, reacția sa a fost una de îngrijorare profundă, încercând imediat să ia legătura cu membrii familiei pentru a se asigura că sunt în siguranță.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, inițial am citit mesajul greșit trimis de un prieten dinamovist, alături de care am jucat.

Eram atent la altceva și când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei, care stau acolo”, spunea Constantin Gâlcă, la momentul respectiv.

