Ce a apărut la mormântul lui Sebi, tânărul ucis în accidentul provocat de Vlad Pascu. Ar fi împlinit 24 de ani

De: Maria Roșca 18/03/2026 | 14:39
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Pe 19 august 2026, se împlinesc trei ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu în localitatea 2 Mai. Tânărul de 18 ani s-a urcat la volan în stare de ebrietate și sub influența substanțelor stupefiante și a intrat într-un grup de tineri de pe marginea drumului. Din nefericire, impactul a fost atât de puternic încât Sebastian Olariu și Roberta Dragomir au murit pe loc. Pe 15 martie, Sebi ar fi împlinit 24 de ani. 

Au trecut aproape trei ani de la tragedia din 2 Mai. Sebi și Roberta și-au pierdut viața după ce Vlad Pascu s-a suit beat și drogat la volan și a intrat în plin într-un grup de studenți de pe marginea drumului.

În timp ce Vlad Pascu se află în spatele gratiilor, fosta iubită s-a dezis total de el Sursa CANCAN.RO
Vlad Pascu a fost condamnat! Foto: Arhivă Cancan

Sebastian Olariu ar fi împlinit 24 de ani

Sebi era student la Facultatea de Geografie, avea 21 de ani și o viață înainte, însă destinul i-a fost curmat în acea noapte de inconștiența unui șofer iresponsabil. De atunci și până acum, părinții lui Sebi nu se pot obișnui cu gândul că nu-și vor mai vedea fiul. Toate drumurile lor duc la locul de veci, unde băiatul lor este îngropat, iar orice moment de bucurie s-a transformat într-o zi de doliu. Pe 15 martie, Sebi ar fi împlinit 24 de ani, o zi ce ar fi trebuit să fie sărbătorită așa cum merită orice tânăr.

În loc de tort, părinții lui Sebi au pregătit o pomană în memoria copilului lor. Au mers la biserică, apoi la cimitir, unde au decorat mormântul cu baloane albe, flori și un coș mare cu dulciuri. Un moment ce ar fi trebuit sărbătorit alături de prieteni și familie s-a transformat într-o zi tristă: ”Seb… 24 de ani în veșnicie”, a scis tatăl lui Sebi în dreptul imaginilor încărcate pe o rețea de socializare – vezi FOTO AICI.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Doar unul dintre aceste două iPhone este original. Care este fake?
Test de logică | Doar unul dintre aceste două iPhone este original. Care este fake?
Cine este Ștefana Delia de la Visuri la Cheie. Ce studii are arhitecta din sezonul 12 al emisiunii de ...
Cine este Ștefana Delia de la Visuri la Cheie. Ce studii are arhitecta din sezonul 12 al emisiunii de la PRO TV
Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin
Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin
De necrezut cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 12km, din București până în Bragadiru
De necrezut cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 12km, din București până în Bragadiru
Zodia care își va găsi jumătatea până de Paște, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Cuvântul-cheie ...
Zodia care își va găsi jumătatea până de Paște, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Cuvântul-cheie este iubirea”
BANCUL ZILEI | Cutia milei
BANCUL ZILEI | Cutia milei
Vezi toate știrile