Ce a apărut la mormântul lui Sebi, tânărul ucis în accidentul provocat de Vlad Pascu. Ar fi împlinit 24 de ani

Pe 19 august 2026, se împlinesc trei ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu în localitatea 2 Mai. Tânărul de 18 ani s-a urcat la volan în stare de ebrietate și sub influența substanțelor stupefiante și a intrat într-un grup de tineri de pe marginea drumului. Din nefericire, impactul a fost atât de puternic încât Sebastian Olariu și Roberta Dragomir au murit pe loc. Pe 15 martie, Sebi ar fi împlinit 24 de ani.

Sebastian Olariu ar fi împlinit 24 de ani

Sebi era student la Facultatea de Geografie, avea 21 de ani și o viață înainte, însă destinul i-a fost curmat în acea noapte de inconștiența unui șofer iresponsabil. De atunci și până acum, părinții lui Sebi nu se pot obișnui cu gândul că nu-și vor mai vedea fiul. Toate drumurile lor duc la locul de veci, unde băiatul lor este îngropat, iar orice moment de bucurie s-a transformat într-o zi de doliu. Pe 15 martie, Sebi ar fi împlinit 24 de ani, o zi ce ar fi trebuit să fie sărbătorită așa cum merită orice tânăr.

În loc de tort, părinții lui Sebi au pregătit o pomană în memoria copilului lor. Au mers la biserică, apoi la cimitir, unde au decorat mormântul cu baloane albe, flori și un coș mare cu dulciuri. Un moment ce ar fi trebuit sărbătorit alături de prieteni și familie s-a transformat într-o zi tristă: ”Seb… 24 de ani în veșnicie”, a scis tatăl lui Sebi în dreptul imaginilor încărcate pe o rețea de socializare – vezi FOTO AICI.

