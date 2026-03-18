Experții trag un semnal de alarmă. Un tsunami ar putea lovi Marea Mediterană

De: Eliza Popescu 18/03/2026 | 21:30
Specialiștii trag un semnal de alarmă: un tsunami ar putea lovi în curând Marea Mediterană, cu efecte puternice asupra unei regiuni specifice. Experții avertizează că există o probabilitate certă ca, în următoarele decenii, un val uriaș să se formeze în Marea Mediterană.

Conform simulărilor, un tsunami ar putea să se producă în următorii 30 de ani. Fenomenul vizează în special Riviera Franceză, informează Daily Mail. Estimările arată că valul ar putea ajunge la coasta franceză în mai puțin de 10 minute de la formare. Astfel ar putea pune în pericol viețile a zeci de mii de oameni.

Deși Franța dispune de un sistem național de alertă pentru tsunami-uri, acesta este activ doar în cazul valurilor generate de cutremure, lăsând astfel vulnerabilă regiunea în fața altor tipuri de valuri catastrofale.

Alunecările de teren subacvatice, factori declanșatori

Specialiștii subliniază că, din cauza modului în care este conceput sistemul, alți factori declanșatori locali, precum alunecările de teren subacvatice, ar putea să nu fie detectați la timp, punând comunitățile în pericol înainte de a putea interveni.

Experții sugerează să fie organizate exerciții pentru ca oamenii să știe cum să ajungă în locuri sigure în cazul unui astfel de incident.

„Zona metropolitană Nissa – Coasta de Azur e vulnerabilă din mai multe motive. Urbanizare densă, atractivitate turistică ridicată și plaje foarte aglomerate,” a scris Frederic Leone, de la Universitatea Paul Valery din Montpellier.

„Analiza noastră foto și modelarea ne-au permis să estimăm că zeci de mii de persoane sunt prezente în zona ce trebuie evacuată în perioadele cu număr mare de vizitatori. Între 10.000 și 87.000 de persoane pe plaje, în funcție de sezon și de momentul zilei,” a adăugat Leone.

Din 1970, tsunamiurile au provocat nu mai puțin de 250.000 de victime la nivel mondial. Acest fenomen natural a fost mult timp asociat cu Oceanul Pacific și Oceanul Indian. Până în prezent, riscurile din Marea Mediterană au fost considerate mici.

Sistemul de alertă din Franța este conceput pentru a identifica cutremurele capabile să declanșeze tsunamiuri și poate transmite semnalul către autorități în mai puțin de 15 minute. Acestea sunt mai apoi responsabile să informeze rapid locuitorii din zonele afectate.

„Totuși, acest sistem global acoperă doar tsunamiurile cauzate de cutremure îndepărtate și nu e foarte eficient în cazul celor locale sau provocate de alunecări de teren subacvatice, unde timpul în care tsunamiul ajunge la coastă poate fi mai scurt decât timpul de avertizare,” a explicat Leone.

CITEȘTE ȘI: Descoperire ISTORICĂ senzațională în Marea Mediterană, la o adâncime de 2,5 km. Arheologii sunt în extaz!

Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile

