Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie

De: Paul Hangerli 28/01/2026 | 23:30
CIA, noul serial procedural cu Tom Ellis și Nick Gehlfuss în rolurile principale, se pregătește să extindă universul dramatic creat de Dick Wolf. Producția va avea 10 episoade în primul sezon și va avea premiera pe 23 februarie 2026, pe CBS, urmând să fie disponibilă și pe platforma Paramount+ Essential (SUA).

Legătura dintre FBI și CIA

Serialul este un spin-off direct al francizei FBI și promite investigații tensionate, ritm alert și o dinamică explozivă între personaje provenite din agenții diferite. Episodul de debut se intitulează Directed Energy și va introduce publicul într-un univers în care metodele clasice ale FBI se ciocnesc constant cu tacticile netradiționale ale CIA.

Deși inițial CIA fusese gândit ca un „backdoor pilot” integrat într-un episod din FBI, problemele de casting și conflictele de program au determinat CBS să acorde serialului undă verde direct pentru producție completă, în aprilie 2025. Decizia a fost una strategică, având în vedere succesul constant al francizei FBI.

Proiectul a trecut prin mai multe schimbări creative. Regizorul și producătorul Eriq La Salle și showrunnerul Warren Leight au fost inițial implicați, dar ulterior au părăsit producția. Conducerea creativă a fost preluată de Mike Weiss, showrunnerul FBI, iar episodul pilot a fost regizat de Ken Girotti. Filmările au început în septembrie 2025, la New York.

Despre ce este CIA

Serialul urmărește colaborarea forțată dintre Colin Glass (Tom Ellis), un ofițer CIA imprevizibil, care încalcă regulile, și Bill Goodman (Nick Gehlfuss), un agent FBI riguros și extrem de disciplinat. Cei doi sunt nevoiți să lucreze împreună pentru a investiga amenințări interne la adresa securității Statelor Unite.

Contrastul dintre stilurile lor — instinct versus procedură, improvizație versus manual — este motorul principal al poveștii. Serialul mizează pe tensiune constantă, misiuni cu miză mare și conexiuni directe cu universul FBI, inclusiv apariții crossover.

Distribuția principală

Pe lângă Tom Ellis și Nick Gehlfuss, distribuția sezonului 1 îi mai include pe:

Natalee Linez, în rolul Ginei Rojas, analist CIA

Necar Zadegan, în rolul șefei stației CIA din New York

Jeremy Sisto, care revine ca Jubal Valentine, personaj cunoscut din FBI

Serialul este produs de Wolf Entertainment, CBS Studios și Universal Television, cu Dick Wolf și Peter Jankowski printre producătorii executivi.

Cu un sezon inaugural compact, de 10 episoade, CIA pare gândit ca un serial intens, fără episoade de umplutură, destinat fanilor dramelor polițiste care vor mai multă acțiune, suspans și personaje puternice. Premiera din 23 februarie 2026 va arăta dacă noul duo CIA–FBI poate deveni la fel de iconic precum celelalte producții din universul lui Dick Wolf.

