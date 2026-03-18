Acasă » Știri » A început procesul privind moartea lui Mario, adolescentul de 15 ani, din Cenei. Doi dintre prietenii săi sunt judecați în acest caz

A început procesul privind moartea lui Mario, adolescentul de 15 ani, din Cenei. Doi dintre prietenii săi sunt judecați în acest caz

De: Elisa Tîrgovățu 18/03/2026 | 21:19
A început procesul într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri de crimă din ultimele două decenii. Este vorba despre uciderea lui Mario Berinde, un adolescent de 15 ani, agresat mortal de trei tineri: doi de aceeași vârstă cu victima și un altul de 13 ani. În ceea ce îl privește pe minorul de 13 ani, acesta nu va fi tras la răspundere penală. Anchetatorii au dispus clasarea cauzei în cazul său.

În urmă cu două luni, pe 19 ianuarie, în localitatea Cenei din județul Timiș era ucis adolescentul de 15 ani, Mario Berinde. Tânărul a fost omorât de doi minori (unul de 13 și celălalt de 15 ani), prin lovituri repetate cu o toporișcă și un cuțit.

Adolescenții au încercat să îi incendieze trupul băiatului. Ulterior, și-au propus să îl îngroape în grădina locuinței minorului de 13 ani. Conform autorităților și relatărilor din presă, fapta a fost premeditată timp de aproape o lună. Totul ar fi plecat de la invidia criminalilor față de statul social și bunurile materiale pe care le avea Mario Berinde.

„Prin rechizitoriu, parchetul Tribunalului Timișoara a trimis in judecată pe cei 2 minori de 15 ani si a clasat cauza cu privire la minorul de sub 14 ani. Faptele pentru care au fost trimiși in judecata sunt de omor calificat si nu numai. Descrierea din rechizitoriu arată clar filmul de groaza petrecut și nivelul subuman la care niște copii au ales voluntar să acționeze.

Amintesc că în acest proces sunt implicați și părinții celor doi copii minori de cincisprezece ani ce au fost trimiși în judecată. Aceștia au calitatea de părți responsabile civilmente”, a declarat avocatul Adrian Cuculis care reprezintă familia minorului ucis de prietenii săi.

Cum răspund penal cei trei suspecți

Pe 21 ianuarie 2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au reținut pentru 24 de ore cei doi minori de 15 ani implicați în uciderea lui Alin Mario Berinde. La expirarea acestei perioade, ei au fost prezentați judecătorului cu propunerea de arestare preventivă.

Pe 22 ianuarie 2026, instanța a dispus arestarea preventivă a ambilor pentru 30 de zile. Decizia a fost menținută și în apelul formulat de minori. Deși inițial ceruseră plasarea în arest la domiciliu, ulterior și-au retras solicitările. Astfel, au invocat „frica de locuitorii comunității și de tatăl lui Mario, deja încarcerat pentru trafic de droguri”.

Minorul de 13 ani, considerat autorul principal și cel care a aplicat loviturile cele mai grave, nu poate fi tras la răspundere penală. Conform articolului 113, alineatul 1 din Codul Penal, persoanele care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, legislația presupunând că nu au discernământul necesar pentru a fi considerate responsabile penal.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”
Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”
Ce intervenție își dorește Iustina Loghin după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” ...
Ce intervenție își dorește Iustina Loghin după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” vrea o schimbare radicală
Primele imagini cu fiica lui TJ Miles și Franciscăi. Cum arată soția fostului concurent de la Survivor, ...
Primele imagini cu fiica lui TJ Miles și Franciscăi. Cum arată soția fostului concurent de la Survivor, la o lună după naștere
Iuliana Pepene, din nou în brațele fostului. Împăcare surpriză, cu pericol la orizont! Alex Roman ...
Iuliana Pepene, din nou în brațele fostului. Împăcare surpriză, cu pericol la orizont! Alex Roman nu e singurul care îi dă târcoale
Trend periculos pe TikTok, promovat și de Kendall Jenner: Poate un medicament împotriva acneei să ...
Trend periculos pe TikTok, promovat și de Kendall Jenner: Poate un medicament împotriva acneei să micșoreze nasul? Ce spun specialiștii
Mama lui Cătălin Botezatu i-a interzis luxul în public. Motivul: „Te expui prea mult!”
Mama lui Cătălin Botezatu i-a interzis luxul în public. Motivul: „Te expui prea mult!”
Vezi toate știrile