Vedeta de la Antena 1 care și-a împodobit 4 brazi de Crăciun în casă! Care este motivul „aroganței”

De: Andreea Stăncescu 08/12/2025 | 18:35
Cum arată brazii din casa Mirelei Vaida / Sursa foto: Instagram
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar pregătirile pentru Crăciun au început deja în multe gospodării. Printre cei care trăiesc intens această perioadă se află o cunoscută vedetă de la Antena 1, care a decis să ducă decorul de sezon la un alt nivel. Mirela Vaida a împodobit nu unul, ci patru brazi în propria casă, transformând locuința într-un adevărat colț de poveste.

Mirela Vaida a intrat în spiritul sărbătorilor și a dezvăluit că anul acesta se bucură de patru brazi de Crăciun împodobiți, fiecare având o importanță aparte în familie. Decizia nu este una întâmplătoare, ci are o semnificație personală pentru cei din casă.

Unul dintre ei este poziționat astfel încât să fie admirat din dormitor, unul dedicat fiicei sale Carla, un altul pregătit special pentru băieți și bradul principal, destinat întregii familii se află în sufragerie.

„Avem patru brazi împodobiți în casă. Bradul cu vedere din dormitor, bradul Carlei, bradul băieților, și bradul casei”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Cum arată brazii din casa Mirelei Vaida / Sursa foto: Instagram

Ce spune Mirela Vaida despre locuitul la casă

După o perioadă îndelungată în care a locuit într-un apartament, Mirela Vaida a ales să facă un pas important pentru familia ei. Alături de soțul ei, Alexandru Vaida, prezentatoarea TV s-a mutat într-o casă situată în zona Snagov. Locuința este una generoasă ca spațiu, oferind un mediu mult mai confortabil pentru o familie numeroasă.

Casadispune de cinci camere luminoase, mult teren în jur și se află chiar lângă pădure. Toate acestea au fost criterii importante pentru vedetă, mai ales pentru copii, care au acum loc să se joace în aer liber.

„Deci ne-am mutat la casă nouă… Casă mare, cinci camere, spațioasă, luminoasă, teren mult, să alerge iezii, mânjii și copiii. Pădurea e imediat lângă noi, adică ne pică în curte, vedem căprioarele dimineață și porcii mistreți. Mai vedem și serpișori, fluturași și albine, că deh… Am vrut lângă pădure… E o liniște totală… Dar și prea multă liniște dăunează, că eu sunt bolnavă dacă nu mă aud și… Mă cam aud!! Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea”, povestea Mirela Vaida pe canalul de YouTube.

