Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 16:55
Cât de scumpe sunt globurile create de Anna Lesko / Sursa foto: Facebook
Deşi publicul o cunoaşte în primul rând ca și cântăreața plină de energie, Anna Lesko are o pasiune pentru artă care depăşeşte cu mult scena. Dincolo de lumina reflectoarelor, ea îşi dedică timpul unui univers creativ pe mai multe planuri. Pe lângă tablouri, ea a creat și globuri pentru bradul de Crăciun, iar prețurile se ridică la sute de lei. 

Unul dintre proiectele în care talentul ei artistic se vede cel mai clar este colecţia de globuri de Crăciun realizate manual. Anna Lesko este forte încântată de rezultatul ei, căci obiectele sunt lucrate cu atenţie, cu mărgele, paiete, panglici şi elemente decorative gândite să aducă un plus de eleganţă bradului sau casei în perioada sărbătorilor. Fiecare glob este construit manual, ceea ce le transformă în piese unicat apreciate de colecţionari şi de fanii ei.

Anna Lesko îşi doreşte ca aceste creaţii să fie accesibile pentru oricine. De aceea, preţurile pornesc de la 50 de lei și ajung la câteva sute de lei. Aici obiectele sunt lucrate mai în detaliu și sunt într-o variantă mai mare, ce poate ajunge până la 25 de cm.

Sursa foto: kraftbyannalesko.ro

Așa cum am menționat anterior, Anna Lesko adoră arta și, pe lângă globurile de Crăciun, ea este și o pictoriță cunoscută. De-a lungul timpului a creat numeroase opere de artă pe șevalet care au fost extrem de apreciate de către public, dar și iubitorii de artă. Lucrările ei reflectă răbdare, sensibilitate și un ochi atent la detaliu, motiv pentru care prețurile pot ajunge până la 5.000 de euro.

„Trebuie sa ai un spirit de observatie bun cand pictezi un obiect. Nu trebuie sa pictezi asa din minte, ci e musai sa ai un obiect in fata.”

