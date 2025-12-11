Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express 2025 au stabilit data nunții! Când va avea loc evenimentul: ”Mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, formează unul dintre cele mai vizibile din showbizul românesc, iar planurile lor de viitor devin tot mai clare. După o perioadă plină de provocări, aventuri și transformări, cei doi au decis că a venit momentul să își unească destinele în mod oficial. Iată când au stabilit data nunții!

Călătoria lor din competiția „Asia Express”, o experiență intensă, plină de obstacole, presiune, momente tensionate, dar și de solidaritate, i-a ajutat să își confirme compatibilitatea și să înțeleagă cu adevărat cât de puternică este legătura dintre ei. Deși nu s-au întors acasă cu trofeul emisiunii, au simțit că realul câștig a fost consolidarea relației lor, care a trecut cu ușurință testele impuse de aventura din Asia.

Când se va căsători Emil Rengle cu Alejandro

Întorși acasă cu o perspectivă nouă asupra lor ca echipă, Emil și Alejandro au hotărât că nu are rost să amâne momentul pe care îl visau amândoi. Astfel, au stabilit ca nunta lor să aibă loc în vara anului 2027, perioadă ce le oferă suficient timp pentru a organiza totul exact așa cum își doresc: cu meticulozitate, stil și semnificație personală.

Planurile lor includ două evenimente distincte, fiecare cu rolul său special. Prima ceremonie va avea loc în afara țării, într-un loc unde mariajul între persoane de același sex este recunoscut oficial. Aceasta va fi o întâlnire mai restrânsă, dedicată familiei apropiate și unui grup select de persoane dragi, o ceremonie discretă, orientată spre intimitate, emoție și autenticitate. Alegerea destinației nu este întâmplătoare: cuplul își dorește ca momentul semnării actelor să se desfășoare într-un spațiu în care drepturile lor sunt respectate pe deplin, într-un cadru primitor și simbolic.

„Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim. Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul! Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, a mai afirmat Emil Rengle pentru Libertatea.

A doua nuntă, însă, va avea un cu totul alt caracter. Emil și Alejandro intenționează să transforme celebrarea din România într-un eveniment impresionant, un adevărat spectacol cultural și social, menit să reunească vedete, creatori de conținut, artiști și prieteni apropiați. Va fi o petrecere amplă, luminoasă, cu atmosferă festivă, menită să marcheze atât relația lor, cât și vizibilitatea și normalizarea iubirii dintre persoanele LGBTQ+ în societatea românească. Își doresc ca întregul eveniment să fie un moment de bucurie colectivă și în același timp o ocazie de a arăta că diversitatea și tradiția pot coexista în armonie.

