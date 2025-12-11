Bogdan Vlădău are viață grea de când e singur și caută ajutor în gospodărie: „Nu are cine să-mi calce hainele”

Bogdan Vlădău nu o duce prea bine la capitolul amor. Deși de curând l-am văzut alături de o brunetă carea seamănă izbitor cu fosta soție, artistul spune că este singur. În interviul în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ne-a dezvăluit că a fost un an greu pentru el, dar din care a învățat foarte multe. Cât despre relația cu fosta soție, totul decurge firesc, însă a recunoscut că discută doar ceea ce ține de fiica lor. Ce planuri are pentru următoarea perioadă, aflați în rândurile de mai jos.

Bogdan Vlădău e tot burlac, asta ne-a recunoscut chiar el. El calcă, el gătește, aviz amatoarelor! Face un mic dejun pe cinste, din spusele lui. Atunci când nu prepară un mic dejun delicios, își duce fiica ju-jitsu, pentru că își dorește ca micuța să stăpânească bine tainele autoapărării.

Bogdan Vlădău recunoaște: „Nu are cine să-mi calce hainele”

CANCAN.RO: E o plăcere, de fiecare dată, să mă întâlnesc cu Bogdan, la un eveniment atât de frumos, Elle Style Awards. Spune-mi cum te simți și cât ți-a luat să îți pregătești ținuta?

Bogdan Vlădău: Cu atât mai mult cu cât nu prea mai vin la evenimente, cred că nu am mai fost de vreo 3-4 ani la un eveniment de genul ăsta. Îmi place ce văd, lumea e îmbrăcată frumos, optimistă, deși lumea e în război. E foarte simplu să te îmbraci într-un costum, își dai seama, e cea mai simplă variantă pentru un bărbat. Maxim 5 minute, cu indulgență.

CANCAN.RO: Experiența în modelling și toate își spune cuvântul, dacă te îmbraci în 5 minute

Bogdan Vlădău: Da, probabil, dacă sunt deja călcate, probabil și mai puțin.

CANCAN.RO: Are cine să le calce?

Bogdan Vlădău: Da, spălătoria, curățătoria, deocamdată. Nu are cine să le calce, le mai calc și eu, pentru că pe mine mă relaxează să fac treaba asta.

CANCAN.RO: Ești bun la casa omului, auziți, fetelor! De gătit, gătești?

Bogdan Vlădău: De gătit a trebuit să învăț să gătesc, pentru că îmi place mâncarea și atâta timp cât am fost model, îți dai seama, trebuia să fiu atent la ce mănânc și era mai la îndemână să gătesc eu decât să cumpăr ceva deja făcut.

CANCAN.RO: Ce îți iese cel mai bine din tot ceea ce prepari?

Bogdan Vlădău: Mie îmi plac ouăle, eu mănânc ouă, în fiecare zi, aia e specialitatea mea.

CANCAN.RO: Deci micul dejun e asigurat de Bogdan

Bogdan Vlădău: Da, ouă cu avocado, mai multe.

CANCAN.RO: Zi-mi ce ai făcut în ultima perioadă

Bogdan Vlădău: Am fost în Peru, la un retreat, am stat 10 zile, am făcut niște ceremonii cu shamanii, a fost un retreat frumos, nu simplu, dar frumos, m-am întors și bronzat, iar acum sunt aici, pe metereze, pentru că trebuie să filmez pentru podcast, am lansat un podcast acum 2 săptămâni. Primul episod a fost cu fratele și prietenul meu, Victor Slav, acela va rămâne un episod de suflet, dar și acesta, cu Codin Maticiuc, pentru că și cu el mă știu de 26 de ani.

Am vorbit de ce fac ei cu Fundația, îi sprijină și Fundația Țiriac, vor construi un spital de psihiatrie pediatrică, ceea ce la noi nu este și e necesar. Cred că e nevoie și de spitale pentru oameni mai mari, pentru că o vom lua razna cu toții în curând.

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine, pentru că tot ai spus că o luăm razna cu toții?

Bogdan Vlădău: A fost un roller coaster, nu a fost nimic linear anul ăsta, cred că ultimii trei ani nu au fost lineari, nu a fost un an simplu, dar a fost un an care m-a crescut, ca om.

CANCAN.RO: Ce ai învățat?

Bogdan Vlădău: În primul rând, m-a făcut mai puternic, mai răbdător, mai înțelegător, acolo s-a lucrat mult.

CANCAN.RO: Te-ai întâlnit aici cu fosta soție? Știu că e și ea pe aici.

Bogdan Vlădău: Nu, nu am văzut-o, dar probabil mă voi întâlni, la un moment dat.

CANCAN.RO: Nu v-ați scris?

Bogdan Vlădău: Nu.

CANCAN.RO: Deci doar ce e legat de fetiță.

Bogdan Vlădău: Da, evident, avem foarte tare grijă de fetiță, fiecare în felul lui.

CANCAN.RO: Cum ești? Ești tatăl aventuros, așa? O înveți să se dea pe bicicletă?

Bogdan Vlădău: Da, da, am și dus-o la o clasă de ju- jitsu, să se uite deocamdată, era o grupă de copii. Culmea, eu i-am recomandat lui Vladimir Drăghia să își ducă fata la ju-jitsu brazilian și a ieșit campioană. M-am dus la aceeași școală să vadă și fiica mea despre ce e vorba și voia să sară într-un kimono atunci, pe moment.

CANCAN.RO: La cât e de frumoasă, îi trebuie puțin ju-jitsu și cred că și lui tati îi trebuie puțin

Bogdan Vlădău: Tati știe și o învață și pe ea, dar deocamdată trebuie să o învețe să cânte și să danseze, pentru că are o ureche muzicală fantastică și îi place foarte mult să facă treaba asta. Cel mai probabil o voi învăța un instrument, mai întâi.

CANCAN.RO: Ai învățat ceva nou anul ăsta?

Bogdan Vlădău: Da, am învățat să cânt la chitară, la muzicuță și la fluier. De la anul mă reapuc de MMA, dar asta înseamnă că trebuie să învăț și lupta la sol, deci probabil o să merg cu fiica mea la ju-jitsu, când face 6 ani.

