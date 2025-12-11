Acasă » Știri » Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta odioasă

Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta odioasă

De: Andreea Stăncescu 11/12/2025 | 23:02
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta odioasă
Holly a fost ucisă de soțul ei / Sursa foto: Social media / Pexels

O crimă înfiorătoare a șocat pe toată lumea. O tânără de 26 de ani a fost ucisă cu sânge rece chiar de bărbatul pe care îl considera iubirea vieții ei. Deși părea o poveste de dragoste fericită, totul s-a transformat într-un coșmar pentru Holly.

Holly, o tânără de doar 26 de ani, și-a imaginat că mariajul cu bărbatul pe care îl iubea va fi începutul unei vieți fericite, însă totul s-a schimbat la puțin timp după eveniment. S-a căsătorit cu Nicholas în 2021, în cadrul unei ceremonii discrete, ascunse de ochii familiei, fără să bănuiască vreo clipă că cel pe care îl numea „soț” îi va aduce sfârșitul.

La scurt timp după nuntă, Nicholas a început să o izoleze pe Holly de cei dragi și să manifeste un comportament extrem de violent. Controlul psihologic s-a transformat în abuz fizic, iar cruzimea lui a atins cote de neimaginat atunci când a început să îi ucidă animalele de companie.

A omorât câinele, apoi pisicile, iar apogeul ororilor a fost când a pus unul dintre hamsteri în blender. În ciuda terorii, Holly a încercat inițial să ceară ajutor și a depus o plângere la poliție, însă soțul ei a manipulat-o să o retragă.

„Holly venea foarte rar acasă, dar într-o zi a apărut la ușa noastră devastată, plângând și spunând că le omorâse cățelușul. În timp ce Holly era la duș, el i-a pus cățelușul în maşina de spălat și a pornit-o. Holly a găsit câinele și a reușit să spargă mașina de spălat și să-l scoată afară, dar el i-a luat câinele și l-a pus în duș cu apă peste față până s-a înecat. Nu pot explica cât de îngrozită eram pentru siguranța ei. Am implorat-o să nu se mai întoarcă niciodată”, a povestit mama ei.

Sursa foto: Pexels

Deși familia a încercat să o salveze, teroarea a escaladat inevitabil. În 2023, Nicholas a înjunghiat-o pe Holly de patru ori în apartamentul lor. El i-a tranșat corpul în 224 de bucăți și le-a ascuns într-o cămară timp de o săptămână. Mai târziu, a plătit un cunoscut să-l ajute să scape de rămășițe.

Fragmentele corpului ei au fost găsite în sacoșe, plutind pe râul Witham, lângă Lincoln. Pentru această crimă înfiorătoare, bărbatul a primit o pedeapsă de 19 ani de închisoare.

„Am încercat să o salvăm pe Holly, am încercat cu disperare. Ucigașul ei era un bărbat cunoscut în mod obișnuit pentru că dăuna și ucide animalele de companie ale familiei. În cele din urmă, acțiunile sale de a-i lua viața lui Holly au escaladat.
Existau semnale de alarmă în jurul lui legate de cruzimea față de animale, iar temerile noastre au crescut. Ne formaserăm o opinie despre el de la început, lucru care l-a ofensat. Și-a înfipt ghearele în Holly destul de repede, izolând-o și convingând-o că el era singura persoană pe care se putea baza”, a mai declarat mama tinerei de 26 de ani.

