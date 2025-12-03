Cine este bruneta cu care Bogdan Vlădău s-a afișat în Peru. Seamănă izbitor cu fosta soție! | EXCLUSIV

Bogdan Vlădău a aprins imaginația fanilor după ce a apărut la brațul unei brunete superbe, care seamănă izbitor cu fosta sa soție, doar că în variantă brunetă. CANCAN.RO a aflat cine este misterioasa domnișoară.

Bogdan Vlădău a aprins imaginația fanilor după ce a postat pe Instagram Story o fotografie din Peru, în care apare la brațul unei brunete superbe. Inedit este faptul că tânăra seamănă izbitor cu fosta lui soție, Gina Chirilă, de care a divorțat în vara anului 2024.

Vlădău nu pierde vremea după divorț

După separarea de frumoasa Gina, cu care are o fetiță, Bogdan Vlădău pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții. Și-a lansat un podcast, este tot mai activ în zona de well-being, iar în această perioadă se află în Peru, unde organizează retreaturi spirituale și de dezvoltare personală.

Nu știm dacă vedeta combină utilul cu plăcutul sau dacă în spatele imaginii există o poveste mai serioasă, dar un lucru este cert: domnișoara din imagine i-a pus pe jar pe toți. Tânăra se numește Denisa Ciocoiu, este un top-model în ascensiune și reamintește, prin trăsături, de Gina… doar că în variantă brunetă.

Mai mult, Bogdan pare să păstreze același tipar când vine vorba de femeile pe care le are aproape: frumoase, rafinate și… manechine.

Și Gina Chirilă a făcut același lucru: și-a înlocuit fostul soț cu o „clonă”!

Interesant este că și Gina Chirilă a mers pe aceeași „rețetă”. Deși, în septembrie 2025, a declarat că este singură și trăiește o viață „fără obligații”, sursele CANCAN.RO au aflat că frumoasa blondină își refăcuse viața încă din iunie 2025.

Iar surpriza cea mare…

Noul iubit al Ginei era copia fidelă a lui Bogdan Vlădău.

Ba chiar îl cheamă… tot Bogdan! Coincidență sau destin, greu de spus, dar chimia dintre ei era evidentă. În prezent, nu se știe dacă blondina mai defilează la brațul acestuia, mai ales după ce paparazzi Cancan au surprins-o în timp de Adi Nartea îi dădea târcoale.

Cine este Denisa Ciocoiu, bruneta misterioasă din Peru

Revenind la povestea momentului, Denisa Ciocoiu nu este o necunoscută în lumea modei. Tânăra a pozat în editoriale glossy și, din câte se pare, face parte din cercul apropiat al lui Vlădău în proiectele sale din Peru.

Fotografia în care apar împreună i-a făcut pe mulți să creadă că Bogdan a trecut deja peste divorț și că și-a deschis inima din nou. Deocamdată, Bogdan nu a confirmat oficial o relație, dar postura în care s-au afișat spune… destul!

