Acasă » Exclusiv » Adi Nartea are „rizz-ul” la el! După Gina Chirilă, a urmat brunețica

De: Adrian Vâlceanu 20/11/2025 | 23:40
Elegant fără efort, înalt, tuns impecabil, cu o alură de prinț saudit și atitudine de sicilian, Adrian Nartea e pe culoarul lui în Loft, printre bogații și frumoșii momentului, iar CANCAN.RO, evident că n-a fost prea departe și are imagini tari. 

Printre frapiere cu șampanie, pahare cu gin tonic și aperitive sofisticate, Adrian Nartea iese în evidență ca o fată cu piercinguri la clubul de lectură. Vedeta din serialul Vlad e în elementul său, ca un tigru siberian în taiga, mereu atent la oportunități. Care nici nu întârzie! Ar fi fost dificil, mai ales în Loft, club cunoscut pentru vasta paletă de potențiale interacțiuni.

E vorba de o brunetă care i-a atras atenția fie voit, fie involuntar. Bruneta îl privește drept în ochi, în timp ce Adi Nartea ține o farfurie cu niște finger food și pare deosebit de încrezător în sine, ceea ce se vede în privirea brunetei.

Adrian Nartea cu o domnișoară, la Loft

E o reacție profund umană să avem încredere în cei care au cea mai mare încredere în ei înșiși, indiferent de ce e în spate. Bruneta reacționează bine, îi prinde mâna stângă, pe care Adi Nartea are ceasul, dar e doar o coincidență, evident. Ce discută cei doi? Strict secret, ofc! După care vine momentul culminant al interacțiunii.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Actorul din serialul Vlad nu ține la audiență în Loft

Bruneta îl prinde ca și cum ar vrea să-l sărute, dar nu! Stai, e de fapt complet platonic, ea îi șoptește ceva tainic la ureche. Poate e un călător în timp și-i spune pe ce criptomonedă să meargă, sau poate îl întreabă dacă știe un bazin bun pentru scufundări, n-avem de unde să știm. E o imagine greu de explicat, mai ales dacă ai fi soția lui Adrian Nartea.

Bruneta îi șoptește ceva la ureche actorului

În orice caz, aceasta trebuie să fie obișnuită ca Adrian să fie ocazional departe de familie. Mai ales când acesta participa la Asia Expres și stătea cu săptămânile pe alt continent. Sigur, acum Adrian Nartea e doar colea, în Loft, ajunge acasă foarte rapid. Mai ales că interacțiunea cu bruneta se oprește la manifestările platonice, deși tandre și interesante, poate chiar ușor fierbinți. Adrian Nartea își continuă seara la fel de chill, interacționând cu lumea din Loft. Privirea sa e totuși absentă, nu pare implicat în discuțiile fără îndoială superficiale. Să-i fi rămas mintea la șoaptele de mai devreme? Nu se știe, dar nu e exclus.

CITEȘTE ȘI: Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!

NU RATA: Adrian Nartea, scos din schemă de cele mai importante femei din viața lui! Mama lui e fabuloasă: ”O sună pe Alina și…”

×