Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!

Petrecerile din Capitală sunt un prilej perfect pentru socializare, distracție și…priviri aruncate pe furiș. De data aceasta, protagoniștii noștri sunt Gina Chirilă și Adrian Nartea, care au fost prezenți la party-ul organizat pentru filmul Cursa, iar CANCAN.RO are imagini de senzație cu cei doi, care nu prea s-au dezlipit unul de celălalt pe tot parcursul serii. Interesant, nu? Mai ales că actorul este căsătorit, iar despre fosta soție a lui Bogdan Vlădău am aflat de curând că are o relație cu „sosia” fostului soț. Poate cei doi sunt doar amici. La urma urmei, cine spune că doi prieteni nu pot pleca împreună. Cu aceeași mașină. Noaptea târziu, după petrecere. 👀

Gina Chirilă a fost mereu cât de poate de discretă cu privire la viața ei personală și a încercat întotdeauna să nu dea prea mult din casă. Bine, noi am aflat de fiecare dată cum stau lucrurile, mai ales după ce a divorțat de Bogdan Vlădău, anul trecut. Ea spunea că e singură, dar, de fapt, CANCAN.RO vă dezvăluia că se iubește cu un bărbat care seamănă izbitor cu Bogdan Vlădău, și culmea! Poartă și același prenume!

Dar iată că timpul liber nu și-l petrece cu noul iubit, ci cu Adi Nartea. De ce? Nu știm exact, dar vă lăsăm să urmăriți imaginile cu cei doi, în timp ce noi vă vom mai oferi câteva detalii.

Gina Chirilă și Adrian Nartea, nedezlipiți unul de celălalt

Că au mers împreună la petrecerea pentru filmul Cursa, n-ar fi ceva ieșit din comun. A fost eveniment lejer, însă proiectul lui Codin Maticiuc este unul de o anvergură uriașă. Nu de alta, dar a băgat bani grei în acest film, peste 3,5 milioane de euro. (MAI MULTE DETALII AICI). Dar să revenim la frumoasa Gina și Adi Nartea. Pe parcursul serii, actorul s-a mai salutat cu câteva cunoștințe, a purtat niște discuții scurte, dar ea nici că s-a dezlipit de el. Oriunde era el, era și ea! Când nu vorbeau cu persoanele din jurul lor, își mai șopteau ceva la ureche. Ea era zâmbitoare, iar el și mai și.

Părea că se simt bine unul în compania celuilalt, într-o atmosferă relaxată. De altfel și ținutele purtate de cei doi erau relaxate, ba chiar…asortate. Amândoi în negru, cu hanorace și zâmbetul la purtător. Iar când seara a ajuns la final, Gina Chirilă și Adi Nartea au decis să plece împreună. S-au luptat puțin cu ploaia, până la mașină, iar când au ajuns în dreptul automobilului, actorul și-a pus mâna delicat pe mijlocul Ginei, pentru a o lăsa să meargă pe locul din dreapta, iar el s-a urcat la volan. Interesant! Asta e tot ce putem spune!

CITEȘTE ȘI: Gina Chirilă se iubeşte cu o clonă a EX-ului! Fosta soţie a lui Bogdan Vlădău se „jura” că e singură, dar CANCAN.RO a aflat adevărul!

NU RATA: Record pentru Adrian Nartea în Grecia: “Mi-am revenit din oboseala cronică!” A scăpat de întrebările soției

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.