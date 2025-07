Codin Maticiuc a făcut bilanțul și e jale mare! Gaură de 700.000 €!

Codin Maticiuc ridică ștacheta de la producție la producție. Din toamnă, va intra în cinematografe filmul “Cursa”, un proiect ambițios, cu o distribuție de excepție, care prezintă imagini spectaculoase, mașini preparate pentru viteză, adrenalină din plin și curse pe străzile Bucureștiului. Pelicula îi aduce în prim plan pe Codin Maticiuc și Denis Hanganu în rolurile a doi rivali pasionați de cursele underground. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, producătorul a dat din casă despre bugetul impresionant alocat, dar și daunele aferente. Din fericire, acestea au fost acoperite, în mare parte, de asigurări.

Codin Maticiuc îmbină distracția cu munca vara asta, reușind să fie alături de familie, dar și să nu își neglijeze proiectele. Pe lângă cele personale, acesta se pregătește pentru realizarea unui documentar pentru Voyo, dar și pentru cel de-al treilea sezon al serialului Tătuțu’, difuzat pe Pro TV.

Codin Maticiuc, vacanță cu familia la Disneyland Paris

CANCAN.RO: Ce planuri de vacanță aveți?

Codin Maticiuc: Am fost la mare, mergem la Mare și mergem și la Paris, la Disneyland, pentru că n-a apucat cea mică. Adică, Ilinca are două ani și jumătate și ar fi primul ei Disneyland. Smaranda a prins de vreo 4-5 ori până acum și trebuie să recuperăm. Bine, normal merge și ea, dar zic că mergem cu cea mică să prindă și ea castelele alea.

CANCAN. RO: Mai filmezi ceva vara asta?

Codin Maticiuc: Vara asta filmez un documentar interesant, serial documentar pentru Voyo, care o să fie spectaculos. Mai am câteva filme pe țeavă, am “Cursa” care iese în octombrie. Filmările la“Tătuțu 3” încep acum în septembrie.

Codin Maticiuc: “Cred că în total undeva la 600-700 de mii de euro daune”

CANCAN.RO: De cursa poți să ne dai detalii despre mașini folosite? Au fost multe daune în urma filmărilor?

Codin Maticiuc: Da, daune am avut, am avut foarte multe daune, cred că în total undeva la 600-700 de mii de euro daune. Mare parte au fost acoperite de asigurări, deci nu au fost niște mari probleme, doar că te sperii când se întâmplă accidente pe set și astea sunt niște probleme reale, dar totul e bine când se termină cu bine și când toată lumea e ok.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dorit cu ardoare să fie neapărat în acest film? Tu întotdeauna ridici ștacheta de la producție la producție.

Codin Maticiuc: Am ridicat bugetul din punct de vedere al costurilor, adică a costat mult mai mult. Nu știu, că nu l-am închis, dar e undeva la 3,5 milioane acum, n-am mai făcut asta niciodată. Și ne-am dorit, dacă e un film cu mașini, să fie un film cu mașini pe bune. Adică în sensul că ne-am dorit să fie și vechile mașini cu care se identifică românii, mă refer la vechile BMW-uri, la ursuleț, la pisicuțe, la alea cu care se dădeau “băieții“ prin cartiere.

Deci ne-am dorit să fie acel tip de mașini versus niște mașini care să fie iubite de puștii de acum. Și atunci automat ai și Lamborghini, vreo două, ai și Porsche, ai și Tesla, că trebuia să fie și o electrică, că în ziua de azi e electrica. Deci cumva am adus un mix de mașini ok.

Asta mi s-a părut, că e un film de mașini care trebuie să aibă clar niște curse foarte mișto, trebuie să se urmărească pe niște trasee mișto, să treacă pe lângă niște monumente recognoscibile, trebuie să fie accidente, avem și accidente conform scenariului exact, organizate și cele neplanificate.

Codin Maticiuc: “Mașini de figurație, probabil că sunt pe acolo”

CANCAN.RO: Vom vedea în film și vreau mașină din garajul tău?

Codin Maticiuc: Cred că în toate filmele mele există niște mașini. De exemplu, în “Miami Beach 1”, Mercedes-ul în care ei doi mănâncă shaorma și vine ăla și îi ceartă că ei erau spălători auto, e al meu. Deci nu, eu n-am mașini atât de impresionante cât să fie în film, dar tot timpul sunt pe acolo, deci mașini de figurație, probabil că sunt pe acolo.

Foto: Instagram

